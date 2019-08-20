半夜起身窗邊忽見白影　台男驚嚇變驚喜　即開窗招呼不速之客

正值農曆七月，不少人每到入夜就會變得敏感，即使是少少聲音也很容易被嚇倒。有台男日前於靈異群組分享，指半夜醒來打算到廚房喝水，不料一開燈即見到窗邊出現奇怪白影，即時大嚇一跳，再看清楚後竟發現有東西以哀怨的眼神盯着他，才知道原來是一場誤會，他遂趕忙開窗，招呼那位半夜到訪的「不速之客」。

有台男日前於靈異群組分享，指半夜醒來看到窗邊有白影即嚇一跳，後來才知道是一隻貓咪。（fb群組「靈異公社」圖片）

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該名台男前日（18日）於facebook群組「靈異公社」發文，稱早前半夜醒來，打算到廚房喝杯水再睡，不料一開燈竟見到廚房窗外出現一個形狀怪異的白影「飄浮在窗外」，更感覺到一陣哀怨的眼神直直盯着他。

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樓主留意到貓咪身體光溜溜，似乎是剛剛剃過毛，相信牠是別人家的貓咪。（fb群組「靈異公社」圖片）

還未睡醒的樓主即時大嚇一跳，「我這個每餐都要吃兩碗飯的男子漢嚇的跟娘炮一樣」，不過樓主沒有即時跑走，還拿出勇氣仔細一看，嚇一跳即時變成得啖笑，原來白影是一隻自來貓咪。不知是特登或是意外，貓咪的頭被卡在窗戶玻璃與窗花之間，非常惹笑，樓主只好開窗，安置牠進到家裏，以「水、飼料、貓砂」招呼主子。

樓主稱，到訪的貓咪身體光溜溜，似乎是剛剛剃過毛，故相信牠應是別人家的主子，只是意外離家才會到其家中。翌日他便帶貓咪到獸醫診所檢查，發現貓咪已植入晶片，但未能聯絡到主人，遂於另一寵物群組分享帖文希望讓貓咪早日回家。

帖文一出即獲多名網民讚好，不少人都直呼貓咪卡在窗邊的表情超可愛，笑言「一開始貼在窗戶感覺怨氣很重，沒想到好可愛哦」，「臉還貼窗戶，還把嘴邊肉擠出來」。亦有人笑指貓咪應該是被剃毛後感不滿，才會離家出走，「毛被剃掉…鬧脾氣離家出走」，「應該是毛被剃了，心情鬱卒離家走走」。