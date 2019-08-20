【Be water】李小龍生前被問中國人或美國人　回答充滿哲理引深思

「Be water, my friend!」已故武打巨星李小龍（Bruce Lee）名言，意指不要被形式所限，要像水一樣，可以流動亦能沖擊，其充滿哲理的言論總是令人回味。近日一條李小龍專訪的短片亦再度流傳，外國記者問他認為自己是中國人還是美國人時，在美國出生、在香港長大的李小龍，給了一個滿有智慧的答案。

李小龍約一歲時，跟隨其父母從美國返回英屬香港生活。（資料圖片）

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這段訪問片段於1971年拍攝，李小龍當時正接受加拿大記者專訪，提及他拍了多套國語電影，但卻從不說普通話，李小龍坦言自己只說廣東話，而兩種語言的發音非常不同，所以電影中有人給他翻譯。

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被問到「你認為自己是中國人還是美國人」，李小龍反問記者一句「你知道我認為自己是什麼嗎？」其後直指「我是人類，在普天之下，我們都是一家人，人只是各有不同」。對於李小龍的答案，有網民大讚他果然做到自己的哲理名言「Be water」，亦有人認同他的大同主義，不應分化，但有網民感嘆，若他現今還在生，這樣回答身份認同的問題可能也不被收貨。

李小龍的父母1939年從香港移居美國舊金山（三藩市），翌年李小龍在當地出生，擁有美國籍，約一歲時，他跟隨父母返回英屬香港生活。