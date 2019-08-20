刀手斬人巿民驚恐　急症室醫生教如何處理刀傷　Ｍ巾都好有用！

將軍澳景林邨連接厚德邨的 「連儂隧道」，今日凌晨發生駭人聽聞的斬人案，一名男子持刀斬傷3名男女受傷，當中26歲女傷者現時情況危殆，另一名35歲女傷者情況穩定，而24歲男子則已出院。至今午3時許，警方在羅湖以涉嫌傷人拘捕一名50歲男子。 近月來已有多宗巿民因政見不同而被斬傷事入，不少網民憂心人身安全，紛紛稱要學習保護自己的技巧，除了學自衛術對抗藤條攻擊，因應不時有刀手斬人，如何為刀傷止血急救看來也非常重要。一名急症室醫生接受《香港01》訪問時強調，如遇上有人受刀傷，一切應以「止血為先」，可利用衣服、紙巾，甚至衛生巾直接按壓在傷口，不過如果傷者已沒有脈搏，應即時按程序進行心肺復甦術（CPR）。

8月5日晚荃灣發生傷人案，有穿黑衣巿民疑被刀手襲擊，當中有人手腳被斬到見骨，亦有人頭破血流，其間有人用衛生巾為受傷男子包紮傷口。（網上圖片）

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被利刀所傷的傷口往往會大量流血，應如何急救？該名急症室醫生指出，在忙亂中可記住口訣「DRABC」，首先要確保個人及現場環境安全（Danger），其後檢查傷者的反應（Responsiveness）、氣道（Airway）、呼吸（Breathing）及循環系統（Circulation），如情況嚴重，應馬上召喚救護車。

9張圖教你刀傷點急救！

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該醫生強調，在救護車到達前，首要任務是為傷處止血，無論傷者是四肢、胸、腹、頸受傷，都可用直接按壓的方式止血，「最好梗係用紗布，如果冇都可以用衫、紙巾、毛巾，甚至女性衛生巾都可以」。他指如果傷口附着異物，例如刀，「千祈唔好移動把刀，因為好易傷及神經同血管」，建議在傷口邊緣按壓止血便可。他亦不建議使用止血帶等用品，「如果冇受過正式訓練，好易紮得太實，可能會影響血液循環有反效果」。

他指為傷者止血期間，應留意傷者的心跳呼吸，以及是否清醒，如果發現呼吸不暢通、沒有脈搏時，應即時按程序進行心肺復甦術（CPR）。