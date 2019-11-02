【筆跡反映個性】孩子寫字潦草睇唔明？　筆跡專家解構3大原因

編按：智能電子產品盛行下，許多人都靠「篤」手機打字，但孩子上學還是要執筆寫字，不少家長為孩子的字跡太潦草而感到憂心，齊來聽聽筆跡專怎麼說。

筆跡專家林婉雯（Maria）在其著作分享多年來筆跡分析的心得。（fb專頁「三聯書店Joint Publishing 」圖片）

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十歲的小客人對我説：「所有人都說我的字很醜，說多了，連我自己都覺得他們是對的，你是專家，我想知你怎樣看？我的字醜嗎？」

在未做分析前，他剛才說的話，讓你想到些甚麼呢？為甚麼所有人都說又不斷在說的事，就一定是對的？想清一點，隨意一句負面的批評，總比正面又有建設性，來得容易，然而你卻無法想像這「一句說話」的威力，孩子的想法就是簡單直接，因為在關係上對你的信任，他就信以為真了。所以換個方式，說話從正向角度出發，孩子或許因此而受用終生。

回歸正題，在筆跡分析的角度，手寫文書永遠充滿獨特的個性，所以並不存在美與醜。或許這樣會令人容易明白點，美與醜就是在於所寫的字是否清晰易讀或是模糊不清、寫在紙上是否看得舒服，以及字與空間的安排是否有組織及適當的平衡。

林婉雯認為小孩一些難以閱讀的筆跡，並不歸因於他們寫字技巧，或是使用文書用具不當。（學生示意圖，資料圖片／新華社）

大多父母都希望子女寫得一手易讀的好字，亦預期女孩子的字比較整齊，但事實上，單憑筆跡是不能夠分辨寫字者的性別。而孩子那些難以閱讀的筆跡，並不歸咎於寫字的技巧或是文書用具的使用不當，大體上，可歸納於下列三個原因：

一、孩子很聰明且思路敏捷，一筆一筆的寫法對他們來說實在是太慢太納悶，所以他們不自覺地將部分字形簡化，寫得較潦草，他們並不在乎其他人是否看得清楚他的字。寫字是協助思考的其中一項程序，而思緒就隨筆尖流出來，想清了就覺得滿足，至於字能讀與否並不在考慮之中。

二、孩子的自信心不足和怕失敗，產生無形的壓力與焦慮的情緒，為免給父母責備功課做得不好，所以寫得模糊一點，就算得分不高，也只是因為他的字寫得難讀而已。

三、專注力不足，使孩子忘記怎樣才可以將字寫得清晰易讀，這類孩子寫每一行字時，多呈現彎彎曲曲的波浪形。

聰明且思路敏捷的孩子寫字亦很潦草，因他們關注的並非字體有否被清晰表達，而是不自覺地將部分字形簡化，以盡快表達出腦內的想法。示意圖。（三聯出版提供）

總括而言，不同字跡的出現都有其背後存在的腦部資訊密碼與情緒意義，孩子是需要多加鼓勵，父母一字一言對他們來說極其重要，所以當遇上潦草字跡的孩子，請讓他們自由發揮，建立自信，或許有一天會發現，他們是隱藏的聰明一族。

以上是《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》的內容節錄

書名：《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》 （三聯出版）

作者：林婉雯（Maria）

英國筆跡專家公會（The British Institute of Graphologists）首位華裔筆跡專家、美國筆跡分析基金會（American Handwriting Analysis Foundation）會員。



畢業於香港城市大學應用心理學社會科學碩士、澳洲麥覺理大學管理學碩士及香港理工大學會計學（榮譽）學士；

同時亦是香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會士、特許秘書及行政人員公會會士，

以及香港調解資歷評審協會之認可調解員。過往，Maria曾任職於國際會計師事務所及不同企業之財務總監，

現為執業筆跡專家、企業管理顧問及《都市日報》專欄作家。

出版社：三聯出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。