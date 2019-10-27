【筆跡反映個性】明信片泄密？　筆跡專家從字跡看穿男子思念人妻

編按：大家多久沒有執筆寫字？一個人的字跡往往反映其個性甚至心理狀態，一般人可能從筆跡中泄密亦不自覺，而這些細微之處，卻可能在筆跡專家眼中現形。

手寫筆跡有可能顯現出執筆者的個性，甚至是其心理狀況。（電影《情書》劇照）

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早前收到恩師Mrs. Ruth Rostron從英國寄來一封親手寫的信，說近年很多人也不會親手寫信，溝通多靠電郵，所以特意寄來親手寫下的信一封，好讓我從她的筆觸好好思念一番。

香港與英國相距甚遠，師徒交往大多時候也是電郵作通訊聯繫。說真的，電郵的字體模式千篇一律，甚沒個性，相互回覆內容後，就此作罷。試想想，你每日面對多少個電郵？有多少個電郵你會珍而重之，留待日後再慢讀細嚐？來得實際一點，倒是電郵郵箱的空間較重要，按一下刪除𨫡比較暢快稱心。

現代人早已慣了以電郵通訊，字體或格式都變得一式一樣，無甚個性。（Getty Images／視覺中國）

你有多久沒有收過手寫來信？家中的抽櫃仍存有密友寄來的信、明信片或是生日賀卡嗎？有寫過信給自己嗎？在北京798藝術區內，有一家名叫「熊貓慢遞」的店舖，這是一間時光郵局，只要在這裏買下明信片或信箋，寫上心思，交託他們，便可於指定日期寄出，日期可以年來算，我親眼見過，一對年紀老邁的港人夫婦，一次過寫下十張明信片，要求分十年寄給居住在屯門的女兒，亦有人寄給三年後的自己，相信收到的一刻，別有一番感動。

北京798藝術區內的「熊貓慢遞」店舖，接受顧客指定日期寄出的明信片或信箋。（「北京798的熊貓慢遞」微博圖片）

在我收集的手稿資料庫內，我找來了一張於一九八O年寄出的明信片，大概是一位名叫Pauy的人，在旅途中記掛着收集明信片的Julia，所以在旅途中買下了這張明信片，特意從當地寄出，送給Julia，不過在明信片上，又說他亦買了其他明信片，寄給其他人。

內容看似簡單，再細想又有點無私顯見私。先看Pauy的簽名，第一個英文字母特別大，最後的一筆額外地加上一條輔助線。而內文的細楷「t」上面橫的一筆，左邊較長，雖然斜度頗正中，但字是較大的，這表現出他有目標，心口中帶着個勇字的大無畏精神。再看行與行之間的距離相當緊貼，甚至上一行字母的下區域，已穿過下一行字母的上區域，看來是想到便要馬上進行、馬上宣告的行動派；但斜度正又把他帶回現實和規矩的重要性。

林婉雯有一張在1980年寄出的明信片，她分析字跡後，看出寫信人思念已婚的收信人。（三聯出版提供）

當然，Pauy在寫Julia的時候，並不會察覺他在寫「Julia」這個名字的筆觸特別細緻，筆劃的顏色比較深，字速亦明顯放慢，原因是Julia在他心中是有些地位的，所以寫出來亦見緊張的筆墨。此外，你見到地址上稱呼Julia為Julia Swees太太嗎？這稱呼在Pauy心中似乎不妥當，所以你會見到「MRS」當中「RS」兩字不合理地自動上升，亦比「M」字細，很明顯Pauy也清楚知道他思念Julia，也自知是不對勁的，但思念的感覺卻沿着筆尖，漫漫滲透在信箋上。

以上是《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》的內容節錄

書名：《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》 （三聯出版）

作者：林婉雯（Maria）

英國筆跡專家公會（The British Institute of Graphologists）首位華裔筆跡專家、美國筆跡分析基金會（American Handwriting Analysis Foundation）會員。



畢業於香港城市大學應用心理學社會科學碩士、澳洲麥覺理大學管理學碩士及香港理工大學會計學（榮譽）學士；

同時亦是香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會士、特許秘書及行政人員公會會士，

以及香港調解資歷評審協會之認可調解員。過往，Maria曾任職於國際會計師事務所及不同企業之財務總監，

現為執業筆跡專家、企業管理顧問及《都市日報》專欄作家。

出版社：三聯出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。