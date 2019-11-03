【筆跡反映個性】茶餐廳貼「老細睇AV中毒」字句　字跡揭穿真相？

編按：日常生活仍會見到不少手寫字跡，其中具香港特色的茶餐廳，無論是員工的落單抑或手寫餐牌的字體，往往能能反映出店方風格，有時甚至成為網上熱話。

筆跡專家林婉雯（Maria）曾在香港茶餐廳見到一張「制服誘惑」的優惠告示，從筆跡分析看穿老細心態。（三聯出版提供）

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誰說電子世代不再用手寫字？其實只要多留意生活日常，總不難遇上有趣的手稿。偶爾路過一間具香港本土特色的茶餐廳，碰上了這個有創意的宣傳手稿。

第一眼的感覺是字字方正，雖說中文要夠四方，但這些字的寫法比較生硬，欠自然的圓度，且每一筆一劃的橫直也是清晰無相連。一般而言，這樣寫字的人大都很傳統、有禮貌兼重視紀律，會很小心地依規矩行事，對於不合規的事情會採取懷疑的態度，所以處事較務實，自制能力較強且有決心。因為安全的感覺對他們很重要，或許他們會是良好的紀律執行人員。

香港不少茶餐廳職員的字體都相當有特色，其中「東寶小館」職員寫在落單紙的字跡潦草如打風，不少客人表示完全看不明白。（資料圖片）

再看字的斜度多向左靠，中間部分又比較集中，每行後段字與字之間的距離較闊，但每字的最後一筆又盡量向右。寫這些字的人雖然不善於表達自己，但他希望盡量接觸到其他人，受到別人的重視，他會如實地說出事實的真相，不過關於個人私隱，他是很需要保護的。

或許你會問，這篇內容是宣傳的噱頭，還是真的「老細睇AV睇到中毒」呢？再仔細看，你不難發現老細的「細」字筆劃有誤，「AV」的「V」尾又呈交叉狀，「中毒」二字又向下斜，反映其實寫字的人根本不相信「老細」會這樣做，所以潛意識寫「V」字時出現交叉及寫錯「老細」二字以示不同意，往下斜表明自己不相信「中毒」會發生，不過「餐廳惠顧」是確實令書寫者開心的事情。

筲箕灣麗姐茶餐廳的餐牌字體潦草，更夾雜簡體字及同音字，甚至有英文字，原來是餐廳一名退休伯伯熟客所寫，店方讓伯伯有所作為，聲會「畀返啲水腳費、請佢食餐飯」，而伯伯因手震才會寫得較潦草。（資料圖片／連登討論區圖片）

很多時候，在招聘某些職位時，公司可能希望找一些乖巧有禮、守規律，以及尊重上司的員工，如前文所述，這類人士所寫的字一筆一劃都很清楚，寫出來的外形四四方方，大部分寫這樣字形的人，確是規規矩矩，跟制度程序而行。當然「針沒兩頭利」，如果是程序上沒有註明的事，要他們主動地去更改或跳一步是有困難的，因為灰色地帶並不存於他們心中，不過他們卻會老老實實告訴你他們的顧慮，就如〈制服誘惑〉通告中的書寫者並不相信老細中毒一樣。

以上是《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》的內容節錄

書名：《你有多久沒寫字？原來筆跡能反映你的個性！》 （三聯出版）

作者：林婉雯（Maria）

英國筆跡專家公會（The British Institute of Graphologists）首位華裔筆跡專家、美國筆跡分析基金會（American Handwriting Analysis Foundation）會員。



畢業於香港城市大學應用心理學社會科學碩士、澳洲麥覺理大學管理學碩士及香港理工大學會計學（榮譽）學士；

同時亦是香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會士、特許秘書及行政人員公會會士，

以及香港調解資歷評審協會之認可調解員。過往，Maria曾任職於國際會計師事務所及不同企業之財務總監，

現為執業筆跡專家、企業管理顧問及《都市日報》專欄作家。

出版社：三聯出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。