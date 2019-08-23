買3D打印機開箱竟見熊仔軟糖　日網民睇說明書先知係貼心安排！

3D打印機開始普及，不少人都會在家中添置一部。日本有網民購買一部3D打印機之後，卻發現盒內有一部熊仔軟糖，令他不明所以。直至他翻閱說明書的時候，才知道原來熊仔糖是廠商的貼心安排！

日本網民買來3D打印機之後，竟發現有一包熊仔糖在箱內。（Twitter「kenbishi_P」圖片）

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日本網民「kenbishi_P」於上周在Twitter上分享數張圖片，他一開箱自己買回來的3D打印機，就發現有一小包熊仔軟糖。由於他買的是3D打印機，與糖果「大纜都扯唔埋」，引起不少網民的揣測，例如說是「保護商品的」、「贈品來的」、「列印出來的樣品」。

直至他翻開說明書至第9步的時候，就終於明白了這包熊仔糖的用意。原來廠商將糖果放到包裝盒內是貼心的行為，讓客人在組裝時「給自己獎勵」，避免他們因為打印機組裝過程太複雜而灰心。廠商更要求客人將糖分成8分，每完成一個步驟，根據難度可以得到不同數量的糖果，容易的可以吃4個，難的可以吃8個。最後，他亦成功組裝到3D打印機，更成功打印出成品。

該名網民最後亦成功組裝好3D打印機。（Twitter「kenbishi_P」圖片）

圖片獲得超過3萬次轉發，亦有網民翻查產品的原裝說明，指出公司拍攝包裝內容的時候，已經將糖果放在照片之中。

（Twitter）