《逃恥》男主角星野源終於開個人IG帳戶　首日即獲28萬粉絲追蹤

飾演日劇《逃避雖可恥但有用》男主角的日本歌手星野源，近日終於正式開設個人官方Instagram帳戶，大批粉絲得知消息表示非常激動，首日更獲28萬人追蹤，果然夠誇張。星野源於第一篇帖文表示，希望自己能嘗試未做過的事情，並於日後在IG上與不同人接觸，拉近彼此的關係。

飾演日劇《逃避雖可恥但有用》男主角的日本歌手星野源，近日終於正式開設個人官方Instagram帳戶，大批粉絲得知消息表示非常激動。（「iamgenhoshino」IG圖片）

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自從2016年播出《逃恥》，飾演男主角的星野源，及其主題曲《恋》（戀）的人氣度急速飆升。星野源不時開日本巡迴演唱會，更成為不少品牌廣告代言人，但他一直沒有開設IG帳戶，不少粉絲沒法與偶像直接溝通亦大感遺憾。

星野源於周五（30日）正式開設個人官方IG帳戶「iamgenhoshino」，短短一日即獲28萬人追蹤，至今更有近32萬粉絲。（「iamgenhoshino」IG圖片）

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粉絲日盼夜盼，今次終於等到願望成真。星野源於周五（30日）正式開設個人官方IG帳戶「iamgenhoshino」，短短一日即獲28萬人追蹤，至今更有近34萬粉絲。

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他於首篇帖文透露，自己想作出新嘗試，了解更多未知的事物。他指希望憑自己的音樂、演出、文字及相片等，與他一直所愛的人、未見過的人拉近或是建立關係。

大批粉絲留言表示興奮，「終於可以與男神對話」、「加油，永遠支持你」、「我已成為你粉絲多年了，很感動，多多指教」。

（Instagram）