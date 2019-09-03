【香消玉殞】舞台裝置突爆炸煙火彈激射　女歌手腹部重創不治

西班牙30歲女歌手塞恩斯（Joana Sainz Garcia）周日（1日）凌晨在台上演出時，舞台前方的煙火裝置突然爆炸，噴出的煙火彈直接擊中塞恩斯腹部，送院搶救後終傷重不治。

塞恩斯是15人樂團「Super Hollywood Orchestra」的主要成員，當日她隨團在中西部小鎮拉斯韋爾拉納斯（Las Berlanas）為一個節慶活動作壓軸演出，台上一個煙火特別效果裝置突然在身邊爆炸，她當場倒地不省人事，其他樂團成員見狀立即停止演出，上前察看並急找醫護人員協助。

當時現場約有1000名觀眾，爆炸發生後眾人立刻尖叫走避；而觀眾當中剛巧有一位醫生，在救護人員到場前由他為塞恩斯進行急救，其後塞恩斯被送院搶救，可惜最終香消玉殞。

+ 2

目擊者指出，事發時聽到巨響，隨即見到塞恩斯倒臥台上，舞台落下帷幕，現場所有人都給嚇呆了，「當時有兩枚火箭，一枚向右飛去，另一枚擊中了塞恩斯腹部」。

警方表示，初步懷疑是煙火特效器材故障，導致煙火彈突然失控激射而出造成悲劇，但詳細事故原因仍待進一步調查。

演唱會推廣機構表示，對事件深表惋惜，而樂團過往表演也有使用煙火裝置，但未曾發生事故。塞恩斯的歌迷在社交網紛紛表達不捨，「我們向塞恩斯的家人以及隊友表示哀悼，她是一位出色的歌手」、「好好安息，我們會永遠記得你」。