醉酒男子意外摔死　5同席者及餐館被判賠10餘萬元

山東青島的馬某去年與多名同事聚餐飲酒，獨自離開時不慎跌倒，因特重型顱腦損傷不治身亡。事後，馬某的家屬將六名同席者、餐廳及其老闆告上法庭。山東省青島市中級人民法院日前做出二審判決，判決指，除一名同席者提前離席不承擔賠償責任外，其餘被告應對損害後果承擔10%的賠償責任，共計10.8萬餘元。

青島市中級人民法院。（網絡圖片）

法院查明，2018年4月16日晚，馬某與李某等同事前往青島經濟技術開發區某家常菜館吃飯，喝了白酒。

馬某喝醉後離開酒店，一度坐在飯店北側一處台階上，然而之後起身卻墜下台階。此後，飯店店主發現情況，隨即撥打急救電話叫來救護車，但馬某最終還是因特重型顱腦損傷不治身亡。

事發後，馬某親屬將同席6人、家常菜館及其老闆告上法庭。家屬訴稱，李某等同事未盡到提醒和勸阻的義務；家常菜館及其老闆牛某作為經營者，亦未盡到安全保障義務，家屬要求八名被告應賠償36萬元人民幣。

青島黃島區法院一審時認定，被告對於馬某的死亡有一定的過錯，黃島區法院判決各方賠償死者家屬共計10萬元。

一審判決後，原告及除董某外的被告均不服，上訴至青島中院。

2019年6月28日，青島中院對該案作出二審判決。青島中院同樣認為，馬某酒後摔傷死亡，本人應承擔主要責任，李某等五名同席者、家常菜館及老闆牛某均對馬某的死亡有一定過錯，承擔次要責任。青島市中級法院終審判決認定，李某、家常菜館及其負責人牛某各賠償死者家屬3.2464萬元，其餘四名同席者各賠償死者家屬1.0821萬元，共計10.8214萬元。

（澎湃新聞）