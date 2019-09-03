英國女被毒蠅狂咬8口　腿臉紅腫長巨大水泡　須服一星期抗生素

不要看小一隻小小昆蟲的傷害，英國一名女子被「布蘭德福德蠅」（Blandford fly）叮咬後，臉頰、腿、腳踝等地方竟然長出巨大水泡，疼痛不已，須服用抗生素一個星期才康復。

蘇珊身上8個地方被咬，包含手臂、腳趾還有腿共，傷口長出水泡和流膿。（Suzanne Bannister fb圖片）

44歲蘇珊（Suzanne Bannister）周末跟家人在花園烤肉，突然看到有一些飛蟲和黃蜂，但她不以為自己被叮咬。到了晚上，因為腳踝搔癢不斷醒來，還發現臉頰跟腳都有突起顆粒，紅腫疼痛，「我從來沒有被咬成這樣。」隔天起床，蘇珊發現傷口越來越腫，還呈現深紅色，嚇得她趕緊求醫，醫生開了一星期抗生素給她。

蘇珊數了自己的被咬的部位，包含手臂、腳趾還有腿共8個地方，傷口長出水泡和流膿，她表示無法確認是在家中被咬，還是在其他地方被叮咬，回到家才開始紅腫，她指「臉一直疼，一直在癢」，睡不了覺。

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另有人被叮咬後腳上長出巨大水泡。（Blanford-Flies fb圖片）

布蘭德福德蠅在低窪和水邊存活，體型大概2至3毫米，活躍期約在每年5、6月，被咬到會造成劇痛且傷口紅腫。若不慎被布蘭德福德蠅叮咬，應盡快清潔傷口、冰敷，不要弄破傷口，以免引發感染。如果出現任何不適、腫脹或是發燒等症狀超過三天，應盡速就醫。