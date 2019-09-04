【雞殺人】小腿曲張靜脈不幸被啄中　澳洲婦失血過多倒斃雞舍

澳洲南部一名老婦人自家後院的雞舍收集雞蛋時，不幸被所飼養的公雞啄中左小腿的曲張靜脈，導致失血過多死亡。阿得雷德大學（University of Adelaide）法醫教授拜厄德（Roger Byard）指出，老人家的血管較為脆弱，故須特別注意小型動物的潛在危險。

該宗病例近日在《法醫學、醫學及病理學》（Forensic Science, Medicine and Pathology）學術期刊上發表。文章指出，女事主當日在雞舍收集雞蛋，突遭公雞啄中左小腿，她被發現的時候已因失血過多死亡，而公雞的喙上則沾有鮮血。

驗屍報告指出死者左小腿有兩處傷口，相信是曲張的靜脈被刺破導致大量出血，「這個案表明，如果身上有特別脆弱的血管，即使體型較小的家禽也可能造成致命傷害」。

拜厄德教授向來對意外死亡及預防方法有所研究，他說：「這宗個案告訴我們老人（靜脈曲張）很容易受傷，他們大多不擅於防禦動物的攻擊，且平衡力亦不太好。如果女事主當日有用手指按住傷口，立即尋求協助，她其實有可能活下來。」

拜厄德指出，患有靜脈曲張的人失血速度很快，而老人即使在家中只是碰到家具也會造成輕傷，當然被公雞啄死的情況非常罕見，「千萬不要以為公雞沒有危險。如果患有靜脈曲張，應該好好接受治療。」