Do姐鄭裕玲生日獲驚喜　6號麥美恩送蛋糕竟藏BTS幸福密碼？

一年一度港姐又出爐,適逢「Do姐」鄭裕玲今日62歲生日,2位司儀拍檔陸浩明(6號)和麥美恩,前日為港姐綵排時就向Do姐送上蛋糕慶祝,6號除特意訂造法國皇室御用蛋糕外,更在上面寫下一句生日密碼,令不少網民大感好奇。

Do姐(中)今日62歲生日,日前獲6號(左)及麥美恩送上蛋糕慶生。(陸浩明IG圖片)

蛋糕上寫有「Do姐 I Purple You」,原來跟Do姐的偶像韓國男團BTS有關。(陸浩明IG圖片)

今屆港姐昨晚新鮮出爐,3位司儀「Do姐」鄭裕玲、陸浩明及麥美恩前日為節目綵排時,就為Do姐預祝今日62歲生日,一向計仔多多的6號,特地為Do姐在港訂造一個法國皇室御用蛋糕,並孖住麥美恩提早一小時回公司,為Do姐送上驚喜。3人其後分別在Instagram上載合照,在巨型朱古力蛋糕上,見到寫有「Do姐 I PURPLE YOU❤Happy Birthday!」而6號及麥美恩亦在帖文中寫上同樣字句,「Do姐 I Purple You」,令不少網民非常好奇這生日密碼。

Do姐在圈中出名是韓國男團BTS的忠實粉絲,其中一名成員V曾自創「Purple You」,即代表「紫(只)愛你」,因此6號及麥美恩特別用上此金句為Do姐慶生,認真有心思,難怪Do姐在相中笑得如此「冧豬」。

向來鍾情韓團的Do姐,日前與好友顧紀筠、宣萱、劉曉彤及丘凱敏提早慶祝生日前,亦獲她們送上BTS所創作的「宇宙明星」BT21公仔造型的糖果蛋糕,令她興奮不已。除蛋糕外,Do姐早前亦收到BTS的人形公仔figure,她上載與公仔合照時,亦忍不住寫上「Oh my my my! 」,難掩興奮之情,十足十大細路。