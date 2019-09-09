Do姐鄭裕玲生日獲驚喜　6號麥美恩送蛋糕竟藏BTS幸福密碼？

一年一度港姐又出爐，適逢「Do姐」鄭裕玲今日62歲生日，2位司儀拍檔陸浩明（6號）和麥美恩，前日為港姐綵排時就向Do姐送上蛋糕慶祝，6號除特意訂造法國皇室御用蛋糕外，更在上面寫下一句生日密碼，令不少網民大感好奇。

Do姐（中）今日62歲生日，日前獲6號（左）及麥美恩送上蛋糕慶生。（陸浩明IG圖片）

蛋糕上寫有「Do姐 I Purple You」，原來跟Do姐的偶像韓國男團BTS有關。（陸浩明IG圖片）

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今屆港姐昨晚新鮮出爐，3位司儀「Do姐」鄭裕玲、陸浩明及麥美恩前日為節目綵排時，就為Do姐預祝今日62歲生日，一向計仔多多的6號，特地為Do姐在港訂造一個法國皇室御用蛋糕，並孖住麥美恩提早一小時回公司，為Do姐送上驚喜。3人其後分別在Instagram上載合照，在巨型朱古力蛋糕上，見到寫有「Do姐 I PURPLE YOU❤Happy Birthday！」而6號及麥美恩亦在帖文中寫上同樣字句，「Do姐 I Purple You」，令不少網民非常好奇這生日密碼。

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Do姐在圈中出名是韓國男團BTS的忠實粉絲，其中一名成員V曾自創「Purple You」，即代表「紫（只）愛你」，因此6號及麥美恩特別用上此金句為Do姐慶生，認真有心思，難怪Do姐在相中笑得如此「冧豬」。

向來鍾情韓團的Do姐，日前與好友顧紀筠、宣萱、劉曉彤及丘凱敏提早慶祝生日前，亦獲她們送上BTS所創作的「宇宙明星」BT21公仔造型的糖果蛋糕，令她興奮不已。除蛋糕外，Do姐早前亦收到BTS的人形公仔figure，她上載與公仔合照時，亦忍不住寫上「Oh my my my! 」，難掩興奮之情，十足十大細路。