【李小龍】親筆撰文剖析功夫之道：愈接近真功夫　表達愈精煉

編按：李小龍一生精研武術，創立截拳道，不少世界空手道冠軍均是其膝下弟子。李小龍如何看待功夫？他在1967年便親自寫下對功夫的看法，及後有人以中文翻譯他的文章，快來看看一代宗師的感悟吧！

一些武術師傅偏愛特殊的套路，愈複雜，愈花哨愈好。而另一些則沉迷於超級能力，像神奇隊長（Captain Marvel）或超人一樣。還有一些偏好扭曲手和腿，花大量時間劈磚、石頭和木板等。怪招層出不窮，不一而足。對我而言，功夫的特別之處就是它的簡單質樸。功夫僅僅就是以最小的動作和力量，將自我情感的直接表達。每個動作都有它自身的特性，不摻雜任何使其複雜化的人工修飾。最簡單的方法往往是最正確的方法，功夫並不見得特別。愈接近真功夫之道，表達就愈精煉。

功夫僅僅就是以最小的動作和力量，將自我情感的直接表達。（《死亡遊戲》劇照）

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在格鬥練習中，很多武術套路都選擇逃避直接面對實戰，而是編排一個個「花哨凌亂」的套路，以扭曲和限制習武者，使他們從真正的格鬥理念上分心，其實，實戰的方法本來是非常「簡單」、「直接」和「非經典」的。這些花哨的招式令習武者不再看重事物的本質，焦點轉移至一些花哨的套路和人為的技巧上（這是「具組織的絕望」）。於是他們每天按部就班地「頂禮膜拜」地演練，機械地模仿實戰中的情境。他們不是為實戰而練，而只是按照理想的模式，操練一些關於實戰的情境。更糟糕的是，有些人還一味地強調超級意念和精神上虛無縹緲的秘笈，讓習武者無知地按照這套方法去做，結果是使習武者陷入茫然和詭秘的狀態。這樣，他們學的功夫有的像雜技，有的像現代舞之類的花招，但卻都不是真實的格鬥。

在格鬥練習中，很多武術套路都選擇逃避直接面對實戰，而是編排一個個「花哨凌亂」的套路，以扭曲和限制習武者，使他們從真正的格鬥理念上分心，其實，實戰的方法本來是非常「簡單」、「直接」和「非經典」的。（資料圖片）

所有這些亂七八糟的方法都不能真正「抓住」或「控制」格鬥中不斷變化的招式，更遑論把對手當作屍體般分崩離析。因為真正的格鬥不是一成不變的，而是「活生生的現實」。如此花哨的訓練方法，只會使人麻痺癱瘓，「固化」和「制約」曾經流動的和活生生的東西。當你擺脫了這些所謂的精準、高級之類的東西，現實地看一看，這些機械人般的習武者都是在盲從他人，拼命學習那些系統式的無用固定招式和絕技。

真正的格鬥不是一成不變的，而是「活生生的現實」。如此花哨的訓練方法，只會使人麻痺癱瘓，「固化」和「制約」曾經流動的和活生生的東西。（《葉問3》劇照）

功夫不需要漂亮的套裝和陪襯的領帶。當我們焦急地尋求精準和致命的技巧時，功夫只會停留在秘密層面。就算真的有甚麼秘訣的話，也可能因為習武者沉醉在尋找和鬥爭中，而不能真正領悟到功夫的含義。畢竟，用不自然的奇怪招式來對付對手，又有多少呢？功夫看重的是平凡中的不平凡。功夫的修煉是與日俱損，而非與日俱增。在功夫中表現聰明，並不意味着增加更多的方法和套路，而是要去除裝飾，簡簡單單就好。正如雕刻塑像的時候，雕塑者不能在塑像上增磚添瓦，而是一開始就把非本質的東西鑿掉了（即減法），這樣本質才可以毫無阻礙地再現。功夫只要一雙手，不需要那些花哨艷麗的手套，它們只會阻礙手的正常運作。

功夫看重的是平凡中的不平凡。功夫的修煉是與日俱損，而非與日俱增。在功夫中表現聰明，並不意味着增加更多的方法和套路，而是要去除裝飾，簡簡單單就好。（《截拳道之道》）

藝術是一種自我表達。方法愈複雜，愈限制人，表達原始的自由感的機會就愈小。儘管技術在早期扮演一個重要的角色，但它也不應該太複雜、太局限、或太機械性。如果我們受它的牽制羈絆，我們就會被其局限性所累。記住，你要自然地展現技巧而非「做」技巧。遇有襲擊時，你所使用的並非招式一或招式二（或者是使用第四節二號招式），而是當你察覺他的襲擊時，你輕輕一閃，像回聲一樣，如影隨形，自然而然地就做到了。就像我叫你時，你會回應；或是我扔東西，你會接住一樣，這些說的都是同一個道理，僅此而已。

李小龍：生活的藝術家（三聯書店出版）

以上內容節錄自《李小龍：生活的藝術家》

作者：李小龍

原著編者：約翰．力圖

翻譯：劉軍平

責任編輯：莊玉惜

出版社：三聯書店（香港）有限公司

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