疑2歲愛女誤觸開關　靚媽離奇被車窗卡頸　留醫八日不幸身亡

白俄羅斯城巿扎賓卡（Žabinka）的21歲媽媽莎爾科（Yulia Sharko）最近在一宗罕見意外中不幸身亡，事緣她想抱2歲女兒出車廂，豈料女兒意誤觸開關把車窗關上，莎爾科頸部被卡住，當丈夫阿圖爾（Artur）發現時，她已陷入昏迷，送院留醫8日終告不治。

事發當日，莎爾科打算從半開的車窗把女兒抱離車廂，女兒卻意外觸碰到關閉車窗的按鈕，莎爾科躲避不及，結果頸部被卡住動彈不得。阿圖爾發覺妻子遲遲未歸，於是外出尋找，當發現愛妻被卡在車窗時，她已失去意識。阿圖爾馬上奮力將車窗打破救出莎爾科，並打緊急求救電話，將昏迷不醒的妻子送往醫院急救。

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莎爾科抵達醫院後，醫生證實她有機械性窒息（mechanical asphyxia）及創傷跡象，腦部亦因窒息時間過長而受損傷，留醫8日後不幸身亡；當地有報道指出，莎爾科頸部動脈因被車窗夾得太緊，令大腦遭受到無可挽救的傷害。

白俄羅斯調查委員會（Belarus Investigative Committee）發言人伊萬紐克（Dmitry Ivanyuk）表示，莎爾科育有兩名個孩子，事發當日跟家人在朋友家準備慶祝其21歲生日，涉事車輛型號為BMW E34，目前警方仍在調查莎爾科的死因。