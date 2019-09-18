台女孩被爆呃善心低調3年　網民續關注　驚揭長成翻版「雞扒妹」

網上的事，但凡走過定必留痕！3年前台灣小姊弟賣布丁被退貨，引來愛心網民搶購，沒料新聞鬧大後大反轉，反揭店方沒按時送貨而姊弟們生活不似其所說的清苦，引來呃善心的質疑。「布丁3姊弟」後來轉趨低調，網民沒有忘記她們，近日有人發現姊姊長大後如翻版「雞扒妹」，更穿上婚紗拍照，紛紛追問：「要結婚了嗎？」

姊弟合力製布丁養自己的事，引來網民熱烈支持，惟3年前爆出呃善心風波，姊弟們也因而轉趨低調。（fb圖片）

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不少人認同台灣最美的風景是「人」，網上常現善心台灣人做的好人好事，不過也偶有出現炒車情況，就如3年前「布丁3姊弟」網上稱母親已逝父在內地工作，她們與阿嬤生活收入有限故賣自製布丁維生，惟一次被大學教授退回25盒布丁損失慘重，引來網民搶購幫忙。

布丁姐姐在fb自爆婚照，引來網民祝福。（fb圖片）

沒料後來教授說出真相，才發現原來已兩度提醒但店方卻沒按時送貨，隔天才送到惟人家活動已完，所以才提出退貨。不少人質疑店家惡人先告狀，網民起底更發現三姊弟日常生活未如她們所說的清苦，質疑她們呃善心，事後「布丁3姊弟」悄悄退出鏡頭，連fb也停止運作了。

有眼利網民發現布丁姐姐現時的男伴，與3年前出事時為同一人，大讚他們夠長情。（fb圖片）

不過事隔3年網民默默關注她們的情況，有人近日發現姊姊長大後猶如翻版「雞扒妹」，亭亭玉立，而且近日她更在網上分享婚紗照，不少人留言追問她是否準備結婚，有眼利者更發現，現時相伴姊姊的男子，與當年爆出她的男友仍是同一人，認為他們走過風雨仍在一起十分感人，祝福他們幸福。