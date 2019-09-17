美國女發夢同壞人搏鬥吞下訂婚戒指　起身竟發現戒指真的不見了

發惡夢不少人都試過，但醒來或只餘一身冷汗，一般都會忘記夢的內容。美國一名女子早前睡覺時，夢見遇上壞人，為保護其訂婚戒指，她把戒指吞了下去，沒料她起床後，竟發現婚戒真的不見了；經X光一照，原來戒指真的在夢中被她吃下去了。

經X光一照，原來戒指真的在夢中被伊凡斯吃下去了。（Jenna Evans fb圖片）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

29歲的加州女子伊凡斯（Jenna Evans）在facebook上分享這經歷，她指自己發了一個惡夢，夢到當時和未婚夫浩爾（Bobby Howell）正在高速列車上對抗壞人，浩爾告訴她必須把訂婚戒指吞下去，伊凡斯「不得不吞下戒指來保護它」。

隔天早上，伊凡斯從夢中醒來後，竟然真的發現戒指不見了，她和未婚夫大感難以置信，忐忑下只能前往急症室檢察查，照過X光之後，證實戒指就在她的肚內。伊凡斯說，「我絕對能感受到戒指在我的肚子裡，我的肚子開始痛而且讓我很緊張」。

伊凡斯做了一個小手術，用內窺鏡將卡在腸子裡的戒指拿出來，最後手術成功把戒指拿出來。（Jenna Evans fb圖片）

醫生認為等戒指自然排出不是一個好選擇，因此為伊凡斯做了一個小手術，用內窺鏡將卡在腸子裡的戒指拿出來，最後手術成功戒指重出生天，伊凡斯事後答應浩爾，不會把戒指再吞下去，「我們快要結婚，一切都很好」。

伊凡斯把經歷上傳至facebook，帖文被6萬多人分享，不少網民都十分震驚，「不可思議的戒指」、「非常瘋狂的夢」、「我晚上都會把所有的戒指拿掉」，亦有人指幸好伊凡斯身體沒事。