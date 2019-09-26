俄美女樣貌極清純　體型極健碩　被封「肌肉芭比」惹網民熱議

俄羅斯一名美女可算完美演繹「天使臉孔，魔鬼身材」，不過其「魔鬼身材」不是人們所想像的女性玲瓏浮凸嬌驅，而是有着健壯肌肉的大隻體型，和其清純漂亮的臉蛋形成強烈對比。

23歲的茱莉亞（Julia Vins）是舉重運動員，她自8年前開始接觸到健身，便自此愛上了健身這項運動。（Julia Vins ig圖片）

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居於俄羅斯的23歲女生茱莉亞（Julia Vins）是舉重運動員，她自8年前開始接觸健身便愛上這項運動，她亦常常在社交網頁展示其結實健壯的「老鼠仔」，IG更吸引逾90萬名粉絲追隨。茱莉亞的「天使臉孔」與其健碩身材在視覺上形成強烈對比，令她在網上爆紅，更曾參加內地的綜藝節目，有媒體和網民形容她是「肌肉芭比」。

本月6日，茱莉亞上傳了她參與健身博覽會的影片，只見她成功舉起了重達165公斤的槓鈴。（Julia Vins fb圖片）

本月6日，茱莉亞上傳了她參與健身博覽會的影片，影片中她深呼吸了幾口氣，再躺在臥推長凳上，舉起了重達165公斤的槓鈴，過程看來相當輕鬆，除了成功打破了自己的舉重紀錄，更一舉成為青少年67公斤級的世界冠軍。但茱莉亞仍不滿足於這個成績，在帖文中表示自己還可以再舉多10公斤，又鼓勵網民指「只要不放棄，就會成功」。