特朗普被翻舊帳　曾罵議員「激凸」噁心卻「放過」伊萬卡

美國白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）周一（23日）陪同父親特朗普（Donald Trump）出席紐約聯合國大會期間，一身「激凸」的打扮成為網民焦點，更有人翻查特朗普的Twitter，發現他於2011年在國會上形容同樣「激凸」的民主黨眾議員法蘭克（Barney Frank）「很噁心」（disgusting），結果特朗普被鬧「雙重標準」。

伊萬卡當日身穿價值2310美元（約1.8萬港元）的Prada白色印花及膝裙，搭配藍色上衣優雅又高貴，出席聯合國大會宣傳特朗普政府的「全球婦女發展與繁榮倡議」（W-GDP）；不過有眼利的網民發現，伊萬卡似乎沒有穿內衣以致胸前「激凸」，隨即引起熱議，紛留言「很害羞」、「看到了啦」、「出席聯合國大會『激凸』讓全世界看到很不妥當，如果身處大型企業，你這樣做絕對會接到人事部警告。」

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後來有人翻查歷史，發現民主黨眾議員法蘭克在2011年曾穿著一件淺藍色襯衫出席國會，胸前「激凸」，他是美國國會首名公開出櫃的同志議員；特朗普同年12月21日在Twitter寫道：「法蘭克看起來很噁心，他在國會穿著藍色襯衫『激凸』，非常、非常不尊重。」

特朗普被翻舊賬後，網民隨即批評他「雙重標準」，又諷刺他「虛偽」，有網民甚至惡搞，將特朗普大鬧法蘭克的說話轉貼到伊萬卡的照片上；不過也有意見認為伊萬卡是無辜的，「我不會因此而批評伊萬卡。這是身體的一部分，女人不會因為胸部變得不專業。」