【東區街道故事】昔日筲箕灣漁民多　東大街原來唔係「街」？

編按：過去中國興建廟宇的方式有兩種，一種是政府出資，皇帝為了祈福會給神明封帝封王，同時都會叫地方官出錢重修或擴建廟宇。 另一種是民間集資，需要一個地方先發展起來，擁有一定的財富之後才有可能做到，不會有地方未發展就建起來的廟宇。例如筲箕灣附近有一間譚公廟，由原本小神龕變成大廟，就是因為經濟慢慢發展才可以建成譚公廟：

筲箕灣早年有大量漁民聚居在船上。（香港公共圖書館圖片）

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本港開埠初期，筲箕灣還未發展，原因是採石工程不必遠自筲箕灣去採石，接近中區的地區，都有山石可採，可用以建設香港。早期採石的地點，有灣仔和銅鑼灣，這是東區的採石場，其後採石才發展到北角。西區採石則集中在石塘咀一帶。

不過，香港開埠後，已提供了發展筲箕灣的基本條件。香港人口增加，副食品的需要與日俱增，魚是主要的副食品之一，這樣便吸引鄰近地區的漁民將魚蝦等海產運來香港出售，有些漁船是賣出海產之後就回去了，有些則留下來，以香港作為基地，這樣，原是漁村的筲箕灣，就由一條小漁村，發展成一個大漁港及大漁村了。

同時，香港開埠初期，主要的運輸工具仍是漁船，從石礦場將石頭運到工地，主要的運輸方式，是先用漁船將石材運到工地海旁，然後用人力從海旁運往工地，以補陸上運輸工具之不足，因此亦有很多漁民，放棄捕魚生涯，以漁船擔任運輸。這也是吸引大量漁民乘漁船來香港的原因。到了1860年（咸豐十年）時，沿海貨物運輸，又需要大量的漁船，這個時候稱為帆船貿易時期，來港漁民便更多了。

當時漁民分佈在各個漁村，其中筲箕灣漁村是其中之一，漁民紛紛來港，又集中在幾處漁村內，自有商人開設商店，供應漁民所需的用品，因此每個漁村，都有漁民用品的商業中心區，筲箕灣也有一個漁民用品商業中心，這個商業中心，就是東大街。

東大街昔日是漁民的商業中心。（Google Maps截圖）

關於東大街的「街」字，原非街道之意，「街」這個詞，在漁民心目中，則是市場的稱呼。漁民稱市場為街，是因為他們將到市場去稱為「埋街」，即是從水上到陸上的市場去。

直到現時，漁民仍流行用「埋街」一語，此語是代表登岸到市場去。東大街之街，原是代表市場之謂，因這市場，位於本港極東的地方，是以稱之為「東大街」。

漁民至今仍將筲箕灣分為兩區，接近舊太古船塢，即現稱太古城的一段筲箕灣，稱為「西灣河」，接近亞公岩一段的筲箕灣，則稱為「東大街」。「西灣河」和「東大街」是對稱的。從漁民這樣稱呼，可知東大街形成市場，比西灣河早，否則不會稱在西邊的海邊為「河」，而稱在東邊的海邊為「街」，這是早期西部的筲箕灣尚未形成一個大市場的原因。

東大街這個市場形成於什麼時候，已無可考，但相信在同治年間已經形成。再查東大街上的天后廟，此廟建於同治壬申，即1872年（同治十一年），可見東大街發展起來的時間，當在1872年（同治十一年）之前，因為如果沒有經濟基礎，又怎會集資建成一間天后廟呢？

東大街的天后廟內，有幾方字已模糊的碑記，雖然無法看到捐款建廟的商號和人名，但隱約可見有魚欄、船廠和船排廠等字，還有某某記，某某號等字，這些某記、某號，當是出售漁具的商店，或出售糧食雜貨的商店，主要的顧客都是漁民。這些碑刻都是同治壬申年間建廟時，倡建人的題名石刻，由於同治壬申建廟之後，僅僅兩年後便遇到了一場甲戌風災（甲戌即1874年，同治十三年），當時這場風災令香港遭受重大損失，這間天后廟也被風吹塌了。

西灣河與東大街其實是對稱的地方名，其中後者較先發展起來。（Google Mpas截圖）

東大街的天后廟於1874年（同治十三年）被颱風吹倒，因此建廟的碑刻亦殘破不全，其字跡模糊可能是和風災有關，但從這間廟於兩年之後又再重建起來，便知道當時東大街的商業已大大發展起來，不然的話，怎樣有能力在兩年內重建這樣大的廟宇呢？該廟有一塊《天后古廟重修碑記》，撰寫這碑記的人是南海潘藜閣，由於碑文和鯉魚門及魚化成龍等傳說有關，錄出可供參考：

原夫天后元君也，昭代功臣，護國著英聲之譽；先朝活佛，庇民膺榮敕之封。垂形象於人間，不威而畏播；恩膏於宇下，無遠弗周。維我筲箕灣之天后廟，創建自壬申，繼遭風于甲戌。覩茲棟宇，盡屬荒涼，猶視凡筵，又經摧敗。凡諸善信，靡不傷心？邇屬吾儕，奚堪袖手！獨念我灣地介一隅，家非萬戶；連年告助，巨款難籌。抑知各共一心，蚨錢爭擲。工興數月，鳳闕新成。斯非神靈而何以有如此之感激也；若非神力而何以有如此之速效也。美奐美輪，已非昔比；乃神乃聖，由是重新。於是臨此地以見形，登斯台而望氣，則見廟枕山涯，門臨江涘；右達鯉門之水，前朝龍洞之峰。鵝頸灣速感香煙而至止，佛頭洲近聽鐘鼓以欽崇。當前蟹火魚燈，無非夜色到處；銀濤雪浪，盡是恩波。倘登一葦慈航，無慮風嘶白馬；得藉半帆法力，何處浪擊蒼鯨。是則士官既沾其澤，商賈復受其恩；即海外漁樵，閨中婦子，亦莫不藉其力而感其德矣。然此威靈遠大，非楮墨所能形。踴躍輸將，尤姓名之宜紀。合併勒石，以垂不朽。是為序。南海潘藜閣氏熏沐敬撰。光緒二年（1876）丙子季冬日吉旦。

光緒二年即1876年，從1872至1876年（同治十一年至光緒二年），前後四年，能集資建兩次廟宇，可見來自民間的財力是多麼大。雖然，東大街上天后廟的捐款人並非全部都來自當地人，相信有很多捐款是來自港島其他地區的，但主要的捐款，必然是東大街一帶的商號和漁民，是以這間廟也反映出東大街當時的發展情況。

東大街的天后廟是當地經濟發展繁榮的見證。（華人廟宇委員會網站）

《天后古廟重修碑記》中提到「右達鯉門，前朝龍洞」，鯉門就是鯉魚門，龍洞就是九龍山，這是將魚化成龍的傳說寫在碑記上，作為典故。關於魚化成龍的故事，有一件事亦足一談。

1947年10月，有一位歐籍作曲家狄桑夫人於戰後重遊中國，道經香港。替香港兒童保育會寫了一首歌曲，曲名為《鯉魚門》，這首歌的內容，就是將鯉魚精化成龍的傳說寫出來。1948年出版的《香港百年史》曾載其事：

這歌的內容，除了對鯉魚門的讚美歌頌以外，還解釋了鯉魚門的命名意義。根據狄桑夫人在歌詞裏的解釋：鯉魚是指在那裏捕得的一種魚，而鯉魚在中國人新年宴會中是必有的一種肴饌，中國人喜歡鯉魚，因為取吉祥之意，「鯉」音「利」，開年時吃鯉魚，可卜一年的幸運，「鯉門」等於「利門」，就是「大利之門」。她在那歌詞裏，還引述了中國的古代傳說，那就是「鯉魚躍龍門」的神話。她說，鯉魚跳過那裹的海峽，化了形，變成了一條龍，因此，鯉魚門可說是「魔術的峽」。 狄桑夫人的這首歌，原詞怎樣，因難以找到，無法介紹，但從上面的介紹，亦可知其大略。 東大街最初的發展，集中在天后廟附近，還未發展到阿公岩那一邊，是以阿公岩的譚公廟，到光緒末年才擴建成一間大廟。從譚公廟被建成大廟，亦可以看到東大街發展是由西向東的。到光緒三十年（1904年）間才發展到阿公岩的山邊。

筲箕灣另有一座譚公廟，都是地區經濟繁榮的象徵。（香港公共圖書館圖片）

阿公岩的譚公廟，廟門的門額上刻有「譚公仙聖」四字，有「光緒乙巳季名倡建」八個小字。光緒乙巳即光緒三十一年（1905），廟門西邊有廟聯一對，上聯「仙靈赫濯昭千古」，下聯「聖德巍峨被萬方」。這對廟聯也是光緒三十一年（1905）建廟時的廟聯。

譚公仙聖廟內左邊牆壁上，立有石碑一方，記述最早建廟時捐款者的踴躍情形，有很多捐款者的名字和商號都刻在石碑上，將這些名字加以分類，則有船廠和船排廠，魚欄、漁民、漁具店，當押店及其他商店，其中還有不少捐款者是婦女。從這些捐款名單中，可見東大街當時的商業是相當繁盛的，可以說是筲箕灣最繁盛的街道。

（以上是《香港東區街道故事》的內容節錄）

書名：《香港東區街道故事》，作者：魯金。（三聯出版社提供）

作者： 魯金

原名梁濤，香港著名報人、作家。七十年代起，以筆名魯金、魯言及夏歷，為報章、雜誌撰稿，同時出版了一系列環繞香港題材的著作，包括地方掌故、民生習俗、街道考源等。由於文字通俗，內容豐富，故廣受讀者歡迎。除寫作外，亦經常進行地區考察，及出席不同學府及團體的講座，對推動香港歷史文化的普及，貢獻良多。

出版社：三聯出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。