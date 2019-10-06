美國21歲仔做陪審員「瞓過龍」　陪審變被告　判監10天兼留案底

做陪審員是盡公民責任，而且在司法制度中十分重要，美國佛羅里達州一名21歲青年早前獲選為陪審員，但審訊當日卻因「瞓過龍」而缺席。青年其後由「陪審變被告」，被判藐視法庭罪而要入獄10天和留案底。青年提出上訴，但法官維持原判，他只獲減刑。社會有聲音認為判刑太重，又指他餘生都留有案底，對其前途影響深遠。

21歲青年薩莫維爾（Deandre Somerville）早前獲選為陪審員，但審訊當日卻因「瞓過龍」而缺席，結果因蔑視法庭罪成而要坐監兼留案底。（美聯社）

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21歲的薩莫維爾（Deandre Somerville）居於佛州西棕櫚灘市（West Palm Beach），今年8月被選為一宗民事案件的陪審員，但他缺席聆訊。他上月收到法庭傳召，法官卡斯特雷納基斯（John Kastrenakis）要求解釋原因。薩莫維爾在庭上承認審訊當天睡過頭，當時自己也未意識到事情的嚴重性。

薩莫維爾過去沒有案底，也未曾被拘捕，但法官認為他未有聯絡法庭，導致聆訊被延遲45分鐘，裁定他藐視法庭罪成。薩莫維爾被判囚10天、需完成150小時社會服務令和一年感化令，並提交道歉信及罰款233美元（約1800港元）。

薩莫維爾雖已刑滿出獄，但在上周五（4日）就判決提出上訴，認為刑罰過重，且案件會令他終生留有案底，「在我的聆訊前，我以無罪之身走入法庭，但最終卻成了被鎖上手銬的犯人」。法官最終決定只分別縮短社服令和感化令時間至30小時和3個月，但維持定罪判決，並強調「這事件有需作懲處，好人也會犯錯」。

薩莫維爾的案件在社交網站掀起熱議，部分人不滿刑罰過重，又認為留有案底會影響青年日後的求職。

至於香港方面，陪審團制度同樣是法律體制中的重要一環；根據《陪審團條例》第32條，任何人士沒有按照陪審員傳票的規定出席法庭，即屬違法，可判第2級罰款（5000元）。相關人士亦須按傳票上指定時間到達高等法院或死因裁判法庭。

（美國有線新聞網絡）