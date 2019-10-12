無品觀眾刁難掌摑　台灣街頭藝人哭說：你那張嘴臉我永遠記得！

各地旅遊景點不時有街頭藝人表演，即使不作打賞，也應予以尊重。台灣一名街頭藝人昨日（11日）在facebook發文，表示在淡水表演時遭一名投幣男子連番留難，其後更摑了他一巴，氣得他出手回摑對方。表演者在帖文稱他第一次被掌摑，連父母也不曾這樣對待他，哭說自己永遠記得那張嘴臉，亦炮轟對方指即使不喜歡表演，「也不需要如此踐踏表演藝術者的尊嚴」。眾多網民見文紛紛留言為他打氣，批評投幣男「沒品」，希望大家能尊重街頭藝人。

有台灣行動雕像表演者在fb發文，稱近日表演時遭一名投幣男子留難和掌摑。（林承翰fb圖片）

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來自宜蘭的街頭藝人林承翰昨日在fb撰文詳述表演時受辱一事，他在文中指昨日在淡水福佑宮附近表演行動雕像，其間一名男子走向他並投了3元台幣，他隨即跟男子互動，惟對方開始唱反調，即使他繼續主動示好，仍遭投幣男唱反調約半分鐘；由於感到該人是「專門找碴（找麻煩）」，他選擇道別後靜止不動。帖文續稱，在他靜止後不足5秒，便被投幣男摑了一巴，「我右手瞬間也出手打了他一掌！我心態完完全全到了爆炸邊緣」。

林承翰指自己第一次遇到這樣的事，稱「是我最本能的反應但我不能說是最好的示範」，不過當刻只能回摑以表憤怒，並用小丑的聲音和動作，讓在場的人知道發生了什麼事。他質疑該男子以什麼心態與他互動，又坦言分享帖文之際正痛哭，「我被打這巴掌是我人生中的第一次，我爸媽也不曾這樣對我……我只是喜歡做表演的，為什麼要接受你的一巴掌呢」。林坦言愈想愈難過，哭說：「我的第一個巴掌在街頭上給那個不尊重人的男子，你那張嘴臉我永遠記得！」

惡意滋擾街頭藝人例子：

帖文續說，希望不要有其他街頭表演者遭受同樣對待，「每一個人都有自己的故事，他有他的故事，但他也許忽略了他的這個巴掌對我內心影響多深多痛吧」。大批網民留言安慰，表示「可以不喜歡表演，但不可以不尊重」，提醒表演者也要保護好自己。

網民紛紛留言，狠批投幣男子無品：↓↓

其實惡意打擾街頭藝人表演的事經常發生。台灣著名景點日月潭，今年初便有旅客不斷騷擾一名身體看似凌空的街頭藝人，他們先擅自跨過表演區，彎腰低頭試圖偷看表演者裙底，表演者嘗試阻止不果，甚至以手機偷拍，再將照片與身邊家人及小朋友分享。最終影片在網上曝光，激起公憤。

（facebook、東森新聞）