女乘客跨越欄杆擺Pose玩命自拍　被郵輪公司趕落船兼終生禁搭

為了自拍搞到終身被郵輪公司禁止乘搭，真是得不償失。近日一名乘坐皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下郵輪的女乘客，被發現擅自跨過房間露台的欄杆，站在只有約一個腳掌闊的位置舉機自拍。其他乘客隨即通知船員，女子最終被趕下船，並且終生不得再乘坐皇家加勒比的郵輪。

涉事女乘客一度跨越露台欄杆，又擺姿勢自拍。（fb「Peter Blosic@Royal Caribbean Crown Anchor Society Group」圖片）

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事發於皇家加勒比旗下「海洋魅麗號」（Allure of the Seas）郵輪，當時郵輪正前往海地。據目擊者布羅西奇（Peter Blosic）表示，他在自己房間的露台看到一名女子跨越欄杆，但整個過程發生太快，未肯定對方用意為何，也不能排除該女子想跳海的可能，故只能通知船員處理。不過，布羅西奇拍下的照片顯示，涉事女子身穿淺藍色泳衣，並舉手像是拿着手機自拍。

過去不少人為了拍照，不顧自身和他人安全，而斷崖和高樓更是自拍高危點：↓↓↓

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皇家加勒比發言人回應時確認事件，稱當時一名女乘客在朋友幫助下，魯莽及危險地站在露台欄杆外擺姿勢拍照，船上保安曾接獲通報，而涉事女子隨後在牙買加下船，並被公司終生禁止再乘坐旗下郵輪。

（CNN）