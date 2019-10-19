颱風海貝思襲日　洪水沖屋老夫婦陰陽相隔　丈夫最後一句遺言是…

強颳風海貝思上周吹襲日本，導致多個地區停電及水浸，造成最少74人死亡、12人失蹤及221人受傷。颱風吹襲福島縣期間致7人溺水身亡，縣內磐城市一對86歲老夫婦居住的房屋亦被洪水沖毁，行動不便的丈夫踩到瘀泥後無氣力再走避，在生死一刻向老妻說了最後一句：「多謝妳一直以來的照顧。」然後把手放開，夫婦從此陰陽相隔。不少網民表示事件感到非常難過，許多人被伯伯的遺言感動得哭了，形容這是颱風下最悲情的故事。

颱風海貝思襲日期間，福島縣的86歲老翁關根治在洪水淹家時走避不及身亡，他在鬆手前一刻向妻子說：「多謝妳一直以來的照顧。」其遺言令網民無限感慨。（「LZX5M」Twitter圖片）

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死者為86歲老翁關根治，他與同齡妻子關根百合子住在距離河流「夏井川」約300米外的平房屋，上周日（13日）凌晨風暴吹襲時，夫婦正在睡覺，其後百合子起床去洗手間，驚見棉被已浸濕，才發現洪水已入侵家中，於是立即叫醒丈夫逃命。

關根治早於5年前因腰部疾病而下身走動不便，近日更要抓住東西支撐才能站立，他起床後慢慢走到窗邊大聲求教，但完全沒人理會。百合子即時把貴重物品搬到高處，之後爬上床試圖捉手拉起丈夫，但水位很快再次上漲，並連同淤泥沖入屋。

當時關根治因為踩到瘀泥而沒力氣走避，百合子不斷鼓勵丈夫撐着，但洪水不斷湧入，幾乎把關根治整個人淹沒，而此生死一刻，他向妻子說了最後一句話：「多謝妳一直以來的照顧。」之後便鬆開手，自己被捲入洪水後消失了。百合子當時亦被水浸至頸部，無力搶救丈夫，而隨後到水位下降，她終被救援船救起。

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關根治退休前在當地檢察院當事務官，與百合子結婚59年，並育有2名女兒，他退休後愛上了釣魚、上山摘菜及行山。其女兒得知父親過世後，於周三（16日）趕回老家陪同媽媽收拾家中物品，女兒感觸流着淚說：「颱風來前父親還打電話提醒我，別讓車子浸水，要駛往高處泊車，他是個非常關心女兒的父親。」

痛失老伴的百合子談及經歷時仍流淚不止，她指當時聽到丈夫的遺言已淚崩，直至現時仍覺得事件不真實，「夫妻兩人本來可以好好過生活，之後只能一個人活下去，真的很困難」。

關根夫妻的67歲鄰居小松秀樹稱，當時他於家中2樓避難，多次聽到關根治的求救，但因自身難保加上洪水來勢兇猛，根本沒辦法過去幫忙，「他的聲音在我腦袋中揮之不散，我相當後悔」。

（每日新聞）