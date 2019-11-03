織件冷衫去旅行！美國大叔堅持20年　自製世界名勝毛衣打卡襯到絕

很多人到名勝景點旅遊，都會刻意穿相襯的衣着影靚相，以留下一個特別回憶，但美國一位叔叔更為專業，20年來遊覽景點前，都會親手編織該地標圖案的冷衫，務求到埗打卡時與背景百分百相襯。他至今編織了逾140件作品，並將合照上載至社交網絡分享，深受網民喜愛，Instagram追蹤人數已逾4.2萬。

Sam Barsky在旅行前參照著名景點的建築物或風景，編織獨一無二的毛衣。（IG「sambarskyknitter」圖片）

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美國藝術家Sam Barsky過去20年來，一直在旅行前參照著名景點的建築物或風景，編織獨一無二的毛衣，並穿起來到該地點拍照，如英國巨石陣、倫敦塔橋、尼加拉瓜大瀑布等。雖然照片只是一張普通遊客打卡照，但毛衣上的圖案與背景「襯到絕」，令他的作品大受歡迎。

巧手織出世界名勝如英國巨石陣、倫敦塔橋、尼加拉瓜大瀑布：

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Sam Barsky表示，自己一開始只是編織普通圖案的毛衣，但有次看到雜誌上的倫敦塔橋後，就忽發奇想可以將風景融入當中，「所有東西都可以成為一件冷衫」。除了旅遊景點，Barsky還編織其他與日常生活有關的毛衣，如球場、日蝕、電塔等，至今已編織超過 140 件作品，他不時會上傳作品到facebook和Instagram，亦設網上購買網站供粉絲選購。