G級周子瑜祈錦鈅被指修圖致空間扭曲　她怒斥：用生命保證是原圖

今時今日圖「騙」橫行，網上經常流傳有人為整靚相不惜「扭曲空間」。近日被喻為「G級周子瑜」的台灣網紅兼網絡歌手祈錦鈅（鈅兒，Maxine Chi），被指修圖過度令照片中腰部附近家俱變歪，她即反駁「我用生命跟你保證這是原圖，你敢賭嗎」，照片留言區因而掀起罵戰。有網民理性分析，提出理據撐鈅兒沒在照片上加工身材，勸她不需要動氣。

G級周子瑜祈錦鈅就是因為這一張照片，在IG上被批評修圖出現空間扭曲。（IG「maxinechiii」圖片）

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鈅兒本身因為樣子與組合TWICE的周子瑜極之相似，但身材比起子瑜火辣得多，故被封「G級子瑜」。她現時IG上有多達44萬名粉絲，不時更新開心share生活近況，每次都引來大量粉絲留言支持及討論。

祈錦鈅雖然已經出道，不過讀書時曾經被人欺凌。（IG「maxinechiii」圖片）

不過鈅兒近日一張普通的自拍照引起極大爭議，照片中鈅兒身穿粉紅色的露腰長袖衫，再配上牛仔褲，站在床和櫃子前面自拍，再配上一句「Look at her now」。有網民在圖中留言指「腰後邊修圖後面櫃子歪掉了啦」，鈅兒否認曾改圖，部分人撐鈅兒，批有人「看到曲線就以為是修過頭」、「看上面的背景也是一致歪的，所以現實中的櫃確實是歪的，而且櫃是直線，不是腰的曲線」。

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質疑修圖的網民拒收貨還稱鈅兒EQ差，「果然傳說是真的，大頭症（即指一個人有極端虛榮心，而且喜歡炫耀），激動什麼啊，自以為是周子瑜喔」。鈅兒再反駁，「跑到別人家門口撒野還要別人視若無睹？你怎麼先檢視自己沒教養？」、「你要丟人現眼我這裏完全不歡迎，請退追，我也不差你這種人的關注」。

不少網民都支持鈅兒，認為她的做法沒有問題，「不喜歡就別來看呀，批評人前想想自己」、「現在的人都愛跑到別人版說人不是，然後又不敢放自己的頭貼嗎？」他們亦安慰鈅兒，說不需要為這樣人動氣，又做證稱「我看過本人，你一定沒有修圖」。

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