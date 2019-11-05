煙花爆巨響　汪星人牙關打顫　僅18個星期大幼犬慘被嚇死

英國女狗主佩特森（Susan Paterson）在Facebook發帖稱，她所養的一隻僅18個星期大的小獵犬莫莉（Molly），上周六（2日）晚因為受到煙花驚嚇，導致心臟病發死亡。事後佩特森與一眾網友聯署，呼籲當局監管燃放煙花，以保護動物免受煙花傷害。

佩特森在Facebook上表示，莫莉死於南約克郡巴恩斯利市（Barnsley）附近的韋伯威爾城（Wombwell）的住所，「昨晚在韋伯威爾城和達菲爾德城（Darfield）附近有人放煙花，所產生的巨響令我們失去了一隻年輕的爹利犬。請為這些動物著想，莫莉只有18個星期大，死於煙花所導致的恐懼。我們仍在努力弄清楚當時到底發生甚麼事，而今晚又再次有那些令人恐懼的煙花！」

佩特森希望透過聯署呼籲當局監管燃放煙花，以免動物受到傷害和困擾。聯署由女網民多恩（Julie Doorne）發起，當中寫著：「煙花會對動物造成嚴重困擾，牠們不僅心理上受苦，身體上亦會因此而受傷，因為牠們往往嘗試逃離或躲開巨響。由於很多人可以在一年內任何時候放煙花，所以那些要照顧動物的人其實很難採取措施保護措施。這就是為什麼我呼籲當局緊急審查燃放煙花的法例，進一步限制使用煙花，以免對動物產生不必要的痛苦。」

另一名來自蘇格蘭斯特蘭拉爾（Stranraer）的狗主帕爾默（Karen Palmer）也在Facebook上發放愛犬威爾（Will）因害怕煙花，嚇到牙關打顫的片段。帕爾默說：「今晚所有放煙花的人，我希望你們全都過得很開心，但我那可憐的孩子（威爾）卻要因此受苦！必須禁止它們（煙花）公開銷售，而且規定只能用於有組織的展覽。」