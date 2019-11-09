東京奧運主場館挖出187具人骨　疑生前受虐　料江戶時代為墓地

距離2020年東京奧運開幕不足一年，當中舉行開幕禮及閉幕禮的新國立競技場預料本月完工。據日媒報道，東京都教育委員會周五（8日）透露，當局數年前曾在場館地底挖出至少187具人骨，該位置在江戶時代為寺廟墓地。專家從骸骨狀態推測，骸骨有可疑骨折，死者疑生前遭受暴力對待。

【東京奧運】新國立競技場成完成90%，料11月完工。（Getty Images）

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東京都教育委員會受訪時表示，東京文化部門曾在2013年7月至2015年8月期間，對新國立競技場及其周邊約3.2萬平方米進行挖掘調查，結果在地底發現至少187具人骨。當局推測涉事位置在江戶時代應是日蓮宗立法寺的墓地，骸骨包括嬰兒、幼兒及長者，男女都有，目前已獲妥善安置，保存在東京國家自然和科學博物館內，日本政府將設人骨收藏庫，以助日後研究之用。

據全日本新聞網（ANN）引述國立科學博物館專家報道，不少年長女性骸骨的身上有可疑骨折，胸口、牙齒等部位受猛烈衝擊的痕迹，懷疑死者生前遭暴力對待。館方研究員阪上和弘指出，「人跌倒或從高處墮下的話，很多時候會出現手部或前臂骨折，但這些人身上都沒有發現類似痕迹」，認為或反映過去日本某個藩的人經常虐待老人或有家暴情況。

另外，專家亦從3歲死者的遺骨上發現有蛀牙痕迹，由於蛀牙在江戶時代並不常見，故推斷那些小孩當時的營養狀況不差。

（綜合）