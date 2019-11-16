【超爆笑】台餐廳拒收50蚊硬幣　網民仔細睇驚見國父變少女風？

做老闆最怕就是收到假鈔假幣，有台灣網民近日於討論區撰文，表示與朋友吃飯後付款給店員，但卻被拒收其中一枚50元硬幣，原因竟然是背面的浮水印出事。樓主與朋友其後仔細一看，驚見國父眼睛變大，猶如少女漫畫風的水汪汪大眼睛。大批網民留言笑指國父孫中山也要化妝，「少女國父還真的第一次見」、「快笑死了」。

台灣網民與朋友吃飯後付款，卻被拒收其中一個50元硬幣。（PTT討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民於台灣討論區「PTT」撰文，表示與朋友吃飯後埋單，店員見到其中一枚50元硬幣即表示拒收，令他們大感錯愕。店員解釋硬幣背面的浮水印有點奇怪，懷疑是假幣，樓主兩人隨即仔細檢查，才發現國父「眼神有異」。

樓主見到國父的眼睛變大之餘，還水汪汪的猶如少女漫畫中的主角。不少網民稱國父樣子非常爆笑，「這絕對有去韓國割雙眼皮」、「帶了放大片的國父」、「我也有拿過少女國父，硬幣質感跟重量都有差」、「看看側面，很多破綻都是側面」。

有網友解釋，劣質假幣採用的模具粗糙，加上金屬也比較軟，所以才那麼多凹痕，國父也走樣了。（PTT討論區圖片）

有網友解釋，劣質假幣採用的模具粗糙，加上金屬也比較軟，所以才那麼多凹痕，國父也走樣了。

至於如何分辨真偽，有網民分享一則2016年的報道，當時台灣方面起獲一批假幣，和樓主持有的極為相似，最明顯的就是背面的防偽反射隱藏圖案，可以看出兩種不同字體的50元字樣，其次就是有清楚的盲人專用凸點辨識，最後就是硬幣邊有4段50的字樣，有齊以上3個特徵就是正版50元硬幣。不過，這批假幣光看那一雙不尋常的大眼睛，就可以確定是假幣。

（PTT）