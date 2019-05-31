裝滿20個水桶！內地男帶15萬元硬幣買樓　26職員一招縮短數錢時間

所謂聚沙成塔，將「神沙」儲起亦可支付首期！內地山東一名男子日前到售樓處買樓，更帶同20個裝滿共15萬元硬幣的水桶用作繳付首期。地產公司動員26名職員，再花心思使用一個特別方法，終在4個多小時內將硬幣數完。公司負責人指，雖然數錢過程費盡工夫，但日後仍會接受客人以巨額硬幣付款。

內地山東一名男子日前到售樓處買樓，更帶同20個裝滿共15萬元硬幣的水桶用作繳付首期。（微博圖片）

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事發前日（29日），山東濟男一名男子以手推車帶同20個裝滿硬幣的水桶，到當地一個售樓處，表示想購買一個價值42萬人民幣（約47.7萬港元）、約31平方米（約334呎）大的單位作為投資，並希望以硬幣繳付首期。男子表示自己開地攤做生意，「賣個魚、賣個豆腐、豆芽之類的」，故經常收到零錢，儲在家裏多年，不知不覺便裝滿了20桶，由於再沒地方可放，加上銀行不願處理，「所以買個車買個房就算了」。

職員李超見到巨額硬幣亦感驚訝，稱公司一開始安排了7名職員數錢，之後發覺「唔對路」，便再叫附近的同事，合共26人一起數錢，該批硬幣被裝在20個水桶中，共有3個大桶17個小桶，「客戶說家裏還有十幾萬的硬幣想都拿來，我們覺得太麻煩了，就沒讓他拿」。

即使處理過程非常費時，公司表示日後仍會接受客人以巨額硬幣付款。（新京報視頻截圖）

面對20桶硬幣，李超及同事只好硬着頭皮專心數錢，不過一邊數一邊覺得太花時間，遂想到一個較聰明的方法。他們首先數出2000個1元的硬幣，然後磅重，之後根據重量來確定硬幣的數量，「每數2000個（硬幣）我們都用塑料袋裝成一袋，最終按照重量大概確定了總額是15萬零800多」。

職員稱，經公司與銀行商量，銀行願意接收所有「神沙」。（新京報視頻截圖）

李超指，只是磅重就花了一個多小時，眾人由6時許數到10時50分才完成，「要是一個個數不知道要數多久，數完錢後我們就去慶功了」。他說，昨日經公司與銀行商量，銀行願意接收所有「神沙」，而即使處理過程非常費時，公司日後仍會接受客人以巨額硬幣付款，「目前我們已經積累了經驗，如果再遇到這樣的客戶，起碼有能迅速處理的辦法」。

（綜合）