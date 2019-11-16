幫女友拿卸妝水唇膏　台男一望化妝枱即崩潰　男友們有共鳴

女友的心情和化妝品都是男生搞不懂的事。台灣有男網民日前在討論區分享跟女友相處的趣事，指有次被請求幫她在化妝枱上拿來一支卸妝水，但只見滿桌都是一支支護膚品，完全無所適從，另有次同樣要幫忙找紅色唇膏，他當下崩潰，因在他看來眼前各支唇膏的顏色根本沒有分別。帖文隨即引起眾多網民共鳴，有男生同樣大叫救命，「男生真的很難懂女生的化妝枱」，不少女網民則曬出自己收藏的唇膏系列，笑言「幸好我沒男友」。

台男看着化妝台，找了5分鐘還是不知道是哪一瓶，女友還一直說「桌上一瓶粉紅色」。（Dcard圖片）

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該男網民日前在Dcard討論區發文，指有天女友在廁所卸妝，拜託他幫忙從化妝枱上拿一瓶卸妝水過來，但台男找了5分鐘還是不知道是哪一瓶，女友還一直說「桌上一瓶粉紅色」。樓主充滿疑惑再看一看化妝枱，只見枱上至少20支化妝護膚品，他唯有放棄。

過幾天後，台男再次接受挑戰，「北鼻（寶貝），幫我拿一隻紅色的口紅」，聽到清晰的指示後，他不以為意，詎料走到化妝枱前，映入眼簾的是放滿兩行的唇膏，他隨即墮進人生的思考中，感嘆道「女友的化妝枱會讓男友陷入像迷宮的黑暗中」。

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帖文引起網上熱議，不少男生和沒化妝的女生都大呼崩潰，「這也太地獄了」，亦有人稱樓主狀況跟自己男友一樣，「但他被我訓練的進步很多了」。有女網民卻一眼看出目標位置，並在留言欄指示出來，「這個數量已算很客氣了」，並曬出自己的收藏，有些放出來的唇膏至少幾十支，嚇壞網民，「那麼多口紅，是要去寫生嗎？」、「弱弱的問一句，真的每隻都用的到嗎？」