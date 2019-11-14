台女切開柿子發現布滿黑點　似足金黃色芋頭　內行網民：高級貨！

秋天是柿子的當造期，一顆顆變成橙紅色熟透，甜甜的令人流口水，台灣方面每年9至11月是柿子產季，是吃柿最好季節。台灣一名女網民日前分享，男友帶了一些柿子回家，切開發現果肉布滿黑色點點，但吃下口味道沒有問題，急問柿子是否壞了。有人說這可能是氧化了，但不少網民也認出這是日本貨，屬於高檔水果，並不是變壞。

台女將柿子必開，發現滿是黑點，不知道是否變壞。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台女在facebook群組「爆廢公社」發文，說男友收到一些別人送的柿子，她拿去切開，發現果肉長滿黑色的點點和幼線，她吃起來感覺味道還可以，不似變壞的味道，問網民是否還能吃。

從她上傳的照片來看，柿子已經全切好放在膠盒中，看得出柿子的個頭不大，的確長滿了黑色點點，紋理看起來和芋頭相似，但色澤卻是金黃色，非常水潤。台女稱這個柿吃來味清有點淡，可能是沒有保存得很好，坦言是第一次看到，一口氣就切了3個吃，未知是不是變壞。

有網民解釋，柿子出現黑點可能出現氧化，並可能是過熟所致。然而，許多網民都認出這是日本的黑糖柿，和台灣產的柿不一樣。更有一名專營高級水果的網民回覆，台女吃的那些是日本的黑糖芝麻柿，產量不多是高級品，比一般的柿更高質，這下子台女才知道如來男友收到的是好東西。

（fb群組「爆廢公社」）