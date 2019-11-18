領養7童做YouTube網紅　歡笑背後涉虐兒　恐怖養母被捕後突死亡

短片網站YouTube有不少兒童做主角的片段，表面上看似天真可愛，但背後可能另有故事，其中擁有逾80萬訂閱者的YouTube頻道「Fantastic adventures」，主要由7名孩子擔任主角去演出小短劇，但孩子可愛笑面背後，竟涉及恐怖虐兒慘劇。原來養母收養這7名孩子不是基於關愛，而是利用他們拍攝短片賺錢，孩子若不服從就會被餓肚子、虐打，甚至胡椒水噴生殖器，涉事養母被捕後，上周二（12日）在醫院突然死亡，暫未知原因。

YouTube頻道「Fantastic adventures」曾多達80萬人訂閱，主要是由7名孩子擔任主角演出小短劇，不料背後卻涉及虐兒慘劇。（YouTube截圖）

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「恐怖養母」哈布森（Machelle Hobson）除了自己育有一名19歲親生女兒與2名成年兒子外，還領養了7名6至15歲的孩童。她在YouTube經營名為「Fantastic adventures」的頻道，短片內容以拍攝7名孩子的生活和短劇為主，有多達80萬訂閱者，總觀看次數超過2.5億次，估計頻道的總廣告收入高達250萬美元（約1956萬港元），扣除YouTube保留11.25萬美元（88萬港元），其餘收入都落入哈布森口袋。

哈布森（Machelle Hobson）自己育有2子1女，另外領養了7名6到15歲的孩童，表面充滿愛心，背後卻是虐兒的恐怖養母，她於本月12日在醫院中死亡。（美國警方圖片）

頻道成功背後，哈布森的親生女兒卻爆料，指母親根本是利用這些孩子賺錢，而且沒有善待他們。警方接報後立即到哈布森家中調查，揭穿很多恐怖真相！原來哈布森強迫小孩演出短劇，如果不記得台詞或拒按照要求表演，就會被毆打和關起來，甚至會在孩子的臉上和性器官上噴胡椒水。小孩被帶走後，甚至不敢吃警員遞上的薯片，因怕被媽媽聞到食物的味道而懲罰他們。

警方其後拘捕哈布森，她因24項虐待兒童罪、5項綁架罪、1項毆打罪被起訴，而她27歲兒子洛根（Logan）和25歲哈克尼（Ryan Hackney）亦因另外7項罪名起訴。7名小孩則交由亞利桑那州兒童安全局照顧，該YouTube頻道亦被停用。至本月12日，哈布森在醫院中突然過世，目前確認為自然死亡，醫院未有公布詳細原因。

（綜合）