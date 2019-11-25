試定唔試？　全球首創男士避孕針　藥效長達13年聲稱無副作用

為免「搞出人命」，有男士會選擇進行結紮手術，印度的研究人員更進一步，宣稱研發出較安全且創傷較低的全球第一款男士專用避孕針，藥效更長達13年，現只待通過當局審批。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，在生物醫學研究領域享負盛名的印度醫學研究理事會（ICMR），在過去35年對被稱為「RISUG」的男士避孕針產品進行反覆研究及測試，目前已完成多項臨床試驗，準備好推出市面。

領導研究團隊的高級科學家夏爾馬（Radhey Shyam Sharma）表示，第三階段臨床試驗有303人參與，成功率高達97.3%，沒有接獲副作用報告，所以RISUG已準備好生產，只待印度藥物管制局（DCGI）正式拍板。

RISUG避孕針是一種聚合物，使用者在局部麻醉的情況下，由註冊醫護人員注射到輸精管就可達到避孕效果。

RISUG第三階段臨床試驗有303人參與，成功率據稱高達97.3%，且沒有副作用。（示意圖／YouTube影片截圖）

可免接受切除輸精管手術

夏爾馬指出，RISUG內的聚合物最先於上世紀七十年代被採用，由印度理工學院（Indian Institute of Technology）教授古哈（SK Guha）研發，1984年印度醫學研究理事會接手研究將之變成產品的可能性，以取代切除輸精管的外科手術。

RISUG藥效聲稱長達13年，然後藥力會自行消散。夏爾馬說，在臨床試驗中，RISUG用在老鼠身上證明了是可靠的節育方法，研究團隊很快進行人類測試。

印度藥控總監索馬尼（VG Somani）表示，由於該款可望成為全球首創的避孕針是來自印度，因此當局審批時格外小心，並會從各方面審視，尤其是良好生產規範（GMP）認證，以防日後產品出現任何質量問題，相信當局需要6至7個月時間進行審批，然後才能開展生產、銷售和分銷等工作。

除了印度，過去也有開發類似避孕藥的研究，只是沒有成功。英國國家衛生局網站曾發表一篇文章，指出2016年曾有人對男性避孕藥進行實驗，惟接受測試者出現痤瘡和情緒變化等副作用，最終有關研究被迫中止。