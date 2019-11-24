【左撇子的悲哀】舀糖水見到呢款匙羹　台女崩潰：用完會扭傷手

不是左撇子就不會明白他們的苦！由於右撇子佔大多數，慣用左手的人在生活上有很多不便，近日有台灣網民分享左撇子的崩潰經歷，除大學慣用的桌椅子外，日前外出吃飯時，意外發現有一種工具用起來隨時會扭傷手，令他相當無奈。

樓主表示，平時大學常見的連桌椅子對左撤子而言未算最慘。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該可憐女網民日前在Dcard討論區以「怎麼可以對左撇子這麼不友善」為題發文，指曾有很多人分享過左撇子之苦，包括大學最普遍使用、在右手邊附設桌子的椅子令左撇子極之難受外，讀小學的時候寫字一樣痛苦，因為手會沾上更多鉛筆的顏色，然而她近日的經歷，令「身為25年的左撇子」的她相當崩潰。

台女日前外出用餐時，意外發現這款湯匙讓左撇子崩潰。（Dcard圖片）

她憶述當日與家人去吃飯時，見到一件「一拿起就傻眼」的工具。原來她遇上一個特別設計的醬汁湯匙，右撇子用起來非常方便，其漏嘴造型讓醬汁不易倒瀉，惟左撇子卻完全不合用。

當她將照片發送到Instagram的限時動態之後，就有朋友回覆她一條短片，教她如何「正確使用」該湯匙。不過由於短片已經失效，所以她只好親身示範一次，原來左撇子要用到這個湯匙，手腕需要180度向後翻才可以。樓主笑稱就算可以盛到東西，「盛完手也扭傷了」，不過當時樓主還是屈服，只好轉用右手才不致「扭傷」。

不少網民見狀紛紛笑翻，有右撇子直接抽擊稱，「右撇仔真的都不會想到這些，我還覺得那湯匙真貼心」，亦引起許多左撇子共鳴，笑言「中學時期對左撇的唯一好處，就是寫國文作文的時候」、「奶油刀也是欺負左撇子」。

（Dcard）