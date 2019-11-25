客人訂購木炭、鐵盆聲稱要「取暖」　細心速遞男洞悉報警救回一命

時刻留意身邊人的一舉一動，有時或能救人一命。杭州一名外賣員上周三（20日）接到訂單，用戶要求他幫忙購買鐵盆及木炭等物品，令他不禁生疑，經電話追問下，對方一度聲稱用作取暖。謹慎的外賣員最後選擇報警，發現下單的人的確有輕生念頭，酒店房內更留有遺書，但幸好因外賣員及時阻止而放棄自殺。

外賣員收到來自酒店的訂單，要求幫忙購買無煙木炭、酒精、一個鐵盆。（看看新聞影片截圖）

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事發於上周三晚上9時許，外賣員張高峰收到來自酒店的訂單，內容顯示「無煙木炭5斤、酒精、一個鐵盆」，以及要求「就近購買」，張隨即困惑為何有人突然在晚上需要這些用品，遂再三致電買家查詢，惟對方先聲稱要取暖，又着他不要理會，「買好了我給你錢不就完了嘛」，甚至掛線後不再接聽電話，令他更加懷疑。

不久，張高峰決定報警，當他與民警抵達送貨地址的酒店房間，卻發現房間無人居住，原地等待數分鐘後，訂單主人江某現身，張在確定他有民警陪同後才離開。江某坦承有輕生意圖，在勸喻下帶警員到其房間，內有兩封分別寫給父母和女兒的遺書。江某被帶回派出所後仍然情緒激動，更試圖咬舌；在心情稍為平復後，他透露早前在寧波工作，因欠下無力償還的貸款而萌生自殺念頭。直至翌日，江某的家人到派出所接他回家。

張高峰的善心引來網民頌讚，他事後接受傳媒訪問表示，外賣只是他晚上的兼職，自己從事外賣小哥已經有3年多。對於今次事件，他稱「雖然耽誤了送餐時間，但是人命比錢更重要」。

（看看新聞）

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