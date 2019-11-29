埃及激罕幼獅木乃伊首亮相　完整無缺被埋2600年終出土

在古埃及，貓被視為神聖動物，去年埃及考古學家就在一處大型墓地發現數以百計動物木乃伊和文物，當中包括罕見的完整無缺幼獅木乃伊，相信是屬於約公元前七世紀，古埃及第26王朝。

埃及考古學家去年在首都開羅南部的塞加拉階梯金字塔（Step Pyramid of Saqqara）附近一處大型墓地，發現數以百計的貓咪、鱷魚、眼鏡蛇和鳥類木乃伊，另有75件木製及銅製的雕塑和面具，數量之多足以建造一座博物館；在云云動物木乃伊中，共有5具體積龐大的貓科動物木乃伊，其中2具經過「多斷層電腦掃描」（CT-Scan），證實是獅子幼崽，估計只有6至8個月大並且完整無缺，屬實罕見。當局上周六（23日）在塞加拉階梯金字塔舉行臨時展覽會，首次展出該批木乃伊及文物。

發掘到迄今最大聖甲蟲文物

埃及古物最高理事會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）指出，展出的木製及銅製的貓型雕塑，是描繪貓首人身的家庭守護女神巴斯泰（Bastet）。展覽同時展示罕見的巨型石聖甲蟲、2具用亞麻布包裹的貓鼬木乃伊，以及多具塗上釉料的戰爭女神塞赫邁特（Sekhmet）木製小雕像，而石聖甲蟲的尺寸較正常的大3至4倍，相信是迄今全球發掘到最大的聖甲蟲文物。

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當局希望公開展出近日在塞加拉發現的古文物及木乃伊，能夠推動埃及的旅游業。當地自2011年爆發「阿拉伯之春」，並推翻時任總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）以來，旅遊業一直未能回復舊觀。

位於開羅以南30公里的塞加拉是埃及一個大型古墓地，具有超過3千年歷史，當地築有包括塞加拉階梯金字塔在內等的11座金字塔，1979年獲聯合國教科文組織將塞加拉列為世界遺產。