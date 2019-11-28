「那斑點恐怕會傳染」　女嬰有巨大黑胎記　 無知神父拒替她施洗

俄羅斯一名母親帶同半歲大的女兒到教堂受洗，詎料女嬰因背部及腰腹的大片胎痣，被神父以「那個斑點可能會傳染」為由拒絕，對方更形容女嬰是「不尋常的孩子」，其言論令女嬰母親極為震怒。

22歲的年輕媽媽瑪利亞‧赫沃斯坦采娃（Maria Khvostantseva），早前帶半歲大的女兒維卡（Vika Khvostantseva）前往中部城市庫爾干（Kurgan）的庫爾干一所東正教堂（Kurgan Orthodox Church ），讓女兒跟其他小朋友一起受洗，但當日負責的神父竟因維卡身上的胎記，不但未敢觸碰她，還無知地聲稱胎記會「傳染」，最終拒絕為維卡完成受洗儀式。

「那個神父不想觸碰維卡」，瑪利亞憶述「他當時聲稱『那個斑點可能會傳染，我認為其他信徒未必理解』」；該名神父更形容維卡是「不尋常的孩子」，向瑪利亞坦言自己擔憂，而瑪利亞對有關言論感到極為氣憤。

年紀輕輕的維卡受盡歧異目光，事件經當地傳媒廣泛報道後，教堂發言人納索諾夫（Mikhail Nasonov）為事件降溫，除了譴責事件，還透露涉事的神父正接受紀律處分，教堂也會就事件展開內部調查。納索諾夫向瑪利亞保證，若果她再帶女兒前往教堂受洗，將不會再遭到拒絕。

助產士：她是否有點髒？

全身長滿大大小小黑點的維卡，以背部及腰腹的胎記面積最大，瑪利亞透露女兒是患上了「巨大黑色素痣」（Large Congenital Melanocytic Nevi），而這種疾病非常危險，因為有機會發展為黑色素瘤，增加患皮膚癌的風險。

瑪利亞為了保護女兒，免遭到歧異目光，故甚少帶維卡外出，「我誕下維卡時助產士問『她是否有點髒？』然後用餐巾來替她清潔。」

瑪利亞坦言對閒言閒語感到痛心，「我的寶寶很美麗，深受家人愛護，我的兒子更形容『維卡獲太陽親吻！』」為了讓公眾更了解有關疾病，瑪利亞已成立基金希望喚起外界關注。