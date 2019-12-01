Google搜尋器可以自動計年齡？橋本環奈千年後歲數嚇窒網民

Google網頁的便利功能程度多到難以置信，最近有日本網民於Twitter分享一驚人秘密，他們發現原來Google搜尋器可以自動計算年齡，網民們於是紛紛實測，在搜尋器中打出日本不同藝人配以年份，結果證實其計算快而準。有網民更為千年一遇的女神橋本環奈計算未來年齡，甚至是一千年後的歲數，即笑稱：「這時候應該會誕生新的千年一遇吧。」

有網民更為千年一遇的女神橋本環奈計算未來年齡，甚至是一千年後的歲數，即笑稱：「這時候應該會誕生新的千年一遇吧。」（「Monyaizumi」Twitter圖片）

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有日本網民近日發現Google搜尋器竟藏着非常方便的功能，原來只要輸入名字及年份，搜尋器就能自動計算該人於當年的歲數。網民們於是紛紛進行實測，用不同藝人做例子，包括為《千與千尋》青蛙一角配音的大泉洋、搖滾樂隊主音小暮閣下，甚至是小說家兼僧侶瀨戶內寂聽，以及女聲優田村由香里等，得出的結果快而準，又非常爆笑。

而被譽為千年一遇的20歲國民女神橋本環奈亦是網民搜尋的對象之一，例如輸入「3019年の橋本環奈」，搜尋器就會得出「1020歲」的結果，網民均笑稱只要女神在一千年後仍健在，即可以與她再次相遇。

有網民更為千年一遇的女神橋本環奈計算未來年齡，甚至是一千年後的歲數，即笑稱：「這時候應該會誕生新的千年一遇吧。」（「Monyaizumi」Twitter圖片）

網民嘗試輸入不同知名人士及藝人的名字與年份，結果超爆笑↓↓

+ 6 + 5 + 4

其實除了年紀，只要有資料記錄，亦可以搜尋世界歷史事件發生的年份。有喜愛飛機的網民亦曾嘗試在搜尋器輸入「F-86 初飛行」，結果顯示「1947年10月1日」，即是F-86戰鬥機在當年首次飛行的真實日子。

記者曾使用香港版的Google搜尋器以進行實測，但未能顯示相關答案，相信計算年齡的功能只限於日版Google才能使用。

不少網民表示驚嘆，沒想到Google竟然藏着如此貼心又實用的功能，「太神奇了」、「我試了很多遍，很好玩呢」、「雖然日常不太會用到，但特殊情況時應該很實用」。

（Twitter）