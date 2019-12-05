送屠場遭電擊腳踢　澳洲退役純種馬製寵物飼料　RSPCA：真有其事

賽馬運動在澳洲甚受歡迎，每年11月的第一個星期二舉行的墨爾本盃（Melbourne Cup）更是當地體壇盛事，然而，在昆士蘭省（Queensland）有屠宰場被指虐待退役馬匹，澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA）日前首度承認會將包括純種馬在內的動物送往屠宰場，製成寵物飼料。

澳洲廣播公司（ABC）時事節目《7.30》早前公開隱蔽鏡頭拍下的虐馬片段，顯示屠場職員粗暴虐待退役馬匹，不但踢來踢去，更施以電擊。報道稱，在短短22天內有300多匹退役賽馬被屠宰，這個數字遠高於澳洲賽馬會（Racing Australia）的官方數字；當局曾謂每年只有34頭退役賽馬被宰殺，而當中不乏冠軍馬，合共贏得的獎金總計高達500萬澳元（約2600萬港元）。

專門研究動物行為的獸醫麥格里維（Paul McGreevy）表示，有關報道震驚整個賽馬業界；在澳洲，宰殺純種賽馬並不違法，但紐省賽馬會（Racing NSW）自2017年10月起規定，退役的純種馬應被好好「重新安置」，例如安罝到慈善機構或農場，讓牠們安享晚年。

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在偷拍片段爆光翌日，澳洲皇家防止虐待動物協會行政總裁瓊斯（Bidda Jones）曾批評賽馬業界「浪費」馬匹，在「供過於求」的情況下，導致馬匹最終逃不過被宰殺命運，她對事件感到「震驚」和「恐懼」。

紐省賽馬會行政總裁韋蘭迪斯（Peter V'landys）回應澳洲廣播公司查詢時強調，他對馬匹被屠宰一事全不知情，並承諾會徹查任何違規行為。

澳洲皇家防止虐待動物協會近日回應傳媒查詢時證實，如果別無他選，有時會將一些動物，包括曾受過嚴格訓練的馬匹送往屠宰場，「我們會嚴格遵循獸醫的指示作出決定。有時候，要處理那些患重病、太虛弱或年老的動物，唯一的方法是送去屠宰場，我們至今都一直有這樣做。」

然而，發言人強調，會根據各種因素來決定如何護理被送到RSPCA的動物，以及應否安排牠們接受安樂死。