天冷煲薑母茶畀阿囡保暖　台灣爸一個錯誤搞到爆玻璃收場

天冷最好喝熱飲，不過記得注意安全。有台男指在家煲薑母茶喝時遇上家居意外，他錯把玻璃茶壺放到爐上明火加熱，沒料壺底突然爆開，十分危險，幸當時他不是正拿開茶壺，否則隨時受傷。事件引起不少網民熱議，有網民表示有同款玻璃壺，有的人詫異事主沒常識，但也有人真的不知道有關風險，留言感謝事主的提醒。

有台灣爸爸煲薑母茶，出現爆底意外。(【爆怨公社】圖片)

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「今天才知道這個茶壺不能放在瓦斯爐上面煮，幸好不是在拿的時候爆裂！」一名台灣爸爸日前在facebook群組「爆怨公社」發文，指天氣寒冷打算煲薑母茶給女兒取暖，他拿出平日泡茶用的玻璃壺，加入材料後放上爐頭開火加熱，惟茶壺突然自爆，他聞聲走近，才發現薑母茶全都流到爐頭內。

不少人看到事故照片後，指出這款薄玻璃不能放在明火上，又稱單是看到把手是塑膠，就應想到不應用明火加熱，「你沒看說明書嗎？」、「這不是常識嗎？」、「你以後還是別進廚房比較好！」

不過亦有同樣不知有關危險的人，感謝他的好心提醒，同時表揚他真是愛女的好爸爸。

（fb群組「爆怨公社」）

同場加映：微波爐叮飯都要小心爆玻璃

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