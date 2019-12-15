80年代九巴平治「熱狗」威水史　號稱「車皇」因破咗呢個紀錄...

編按：香港舊巴士一直深受人喜愛，以下作者帶大家探討平治巴士的故事。

由於香港曾是英國殖民地，當年港英政府曾經為保障英聯邦國家利益，規定香港專營巴士公司除了得到港督批准外，只可引進英聯邦國家生產的巴士，這個條文在1984年9月撤銷。在這個背景下香港大部分專營巴士都是英國產品，所以只要香港有非英製專營巴士出現，我都會留下深刻的印象，而當中我最喜愛的就是德國車。

在這個背景下香港大部分專營巴士都是英國產品，所以只要香港有非英製專營巴士出現，我都會留下深刻的印象，而當中我最喜愛的就是德國車。（Twisk Page）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

九巴前後引入三間德國生產商製造的巴士，分別是平治、Neoplan及Man，而當中只有Man品牌的巴士在截稿前還有在九巴隊服役，而數量也只有20餘輛，昔日德國巴士隨處可見的景象不復再見。

讓我們回顧一下昔日德國巴士在香港服務的故事，首先由平治O305巴士說起……

平治O305是我最喜愛的熱狗巴士，九巴在1983至1985年間引入41架平治巴士（ME1-41），平治O305巴士是九巴車隊中最長及載客量最高的兩軸雙層巴士，當年樣辦車ME1投入服務初期被派駐觀塘廠及於101線首航，行走一段時間後才調往荔枝角廠。而其他量產平治（ME2-ME41）則於1985年投入服務，新車投入服務初期被派駐過海隧道線105及由元朗往返市區的68線。其後因隧道公司試驗新型叉式拖車，這種拖車會對平治O305巴士「牙韱陣」無大樑式車陣造成損害，九巴於是把全部平治巴士調往行經屯門公路往返元朗及市區的68系列路線。當大欖隧道通車前，前往元朗的巴士都會先停屯門（968除外），由於在80年代尾就搬進屯門，所以有時從市區回家有68系列的路線經過間中也會乘搭。而我首次乘坐平治巴士就是68線，以前坐巴士都喜歡坐窗邊，特別在屯門公路看着不同巴士在這條跑道奔馳，很多時候都是乘坐勝利二型巴士，記得80年代尾至90年代初大部分行走往來屯門及市區的路線都採用勝利二型巴士行走。窗邊看見穿上耀眼戰衣的平治O305巴士選手以雄渾的吶喊聲在身邊高速經過，留下了深刻的印象。

其他量產平治（ME2-ME41）則於1985年投入服務，新車投入服務初期被派駐過海隧道線105及由元朗往返市區的68線。（chinamotorbus）

首次坐平治巴士的我有說不出的興奮，那時坐在平治巴士上幾乎是逢車過車，不論在起步、上斜及大直路的表現都相當出眾，更寫下香港專營巴士首次被警方「影快相」的記錄——「車皇」這個名譽真是當之無愧。聽工程部的前輩說，當年平之八十的機械及底盤由平治安排人手保養及維修，所有零件皆採用原裝零件，包括每支螺絲皆採用平治原裝貨，而懸掛避震系統則採用氣袋，不設彈簧，所以無論乘坐還是駕駛的感覺和其他英國巴士都有顯著分別。

踏入90年代後期，平治巴士開始被調往大埔、上水並換上標準九巴非空調巴士繼續服務，間中也會在屯門線出現，直至2002年11月全部退役，當中ME20（DF9705）、ME30（DG5344）及ME37（DG5717）幸運地被巴士迷購入保存。其中ME37更重新油上新車服役時的獨特色彩。

踏入90年代後期，平治巴士開始被調往大埔、上水並換上標準九巴非空調巴士繼續服務，間中也會在屯門線出現，直至2002年11月全部退役，當中ME20（DF9705）、ME30（DG5344）及ME37（DG5717）幸運地被巴士迷購入保存。（chinamotorbus）

首輛平治巴士CZ6686（ME1）在退出元朗68系列後和其他兄弟繼續在大埔及北區服務。

平治巴士在晚年間出現屯門線，如58M、60M、63X、66M等等。

DG5344（ME30）是最後一批退役的平治巴士之一，於2002年11月退役後幸運地獲得巴士迷購入保留，最後被運往澳洲和另一輛退役九巴9.6米利蘭奧林比安DE3271（BL66）在當地安享晚年。

76K是平治巴士退役前最常出沒的路線之一，2002年11月我專程來元朗和這位曾經叱咤一時的巴士皇者告別。在黃昏夕陽的照射下帶着依依不捨的心情作最後致意。

在黃昏夕陽的照射下帶着依依不捨的心情作最後致意。（Twisk Page）

平治O305雙層巴士率先把德國規格儀錶帶入香港專營巴士市場，九巴千禧年引入同樣是德國巴士的Man 24.310巴士也有着這個影子。

以上內容節錄自《輝煌巴士物語》。

《輝煌巴士物語》封面。（紅出版（青森文化）出版）

書名：《輝煌巴士物語》

作者： 范子輝

出版社：紅出版（青森文化）