陪伴半世紀　長壽兒童節目《芝麻街》「大鳥」演員逝世　享年85歲

在美國長壽兒童節目《芝麻街》中扮演「大鳥」（Big Bird）的演員斯平尼（Caroll Spinney）周日（8日）在康涅狄格州 的寓所中逝世，享年85歲。

負責製作《芝麻街》的「芝麻街工作室」（Sesame Workshop）發表聲明宣佈斯平尼的死訊，指出斯平尼生前罹患肌張力障礙症（dystonia）已一段時間，周日在康涅狄格州 （Connecticut）的住所離世。斯平尼的同事們透過工作室發表聲明稱：「斯平尼是個藝術天才，從1969年節目開播以來的50年間，他對這個世界的友善和愛心，塑造並定義了《芝麻街》，他在《芝麻街》工作室和文化界的遺產將永留存。」

自言全美最不為人知的著名人物

《芝麻街》自1969年開播以來，已經在超過150個國家播出。除了榮獲今年的美國文化界大獎「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors），節目已陸續贏得近200個「艾美獎」（Emmy Award）獎項。斯平尼一人分飾兩角，除了在《芝麻街》扮演「大鳥」，還在另一電視節目《厭世奧斯卡》（Oscar the Grouch）中扮演「奧斯卡」，他更親自挑選接班人繼續扮演上述兩個角色，直至去年宣佈退休。

斯平尼曾在回憶錄中提到扮演「大鳥」的樂趣，令這個原本屬於配角的角色成為巨星，同時又打趣地形容自己可能是全美最不為人知的著名人物。

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紐約州雪城大學（Syracuse University）專研流行文化的湯普森（Robert Thompson）教授接受法新社訪問時表示：「他們（芝麻街製作團隊）想到，如果你可以用30秒賣出牙膏和軟性飲料，為何就不能用同樣時間推廣算術、ABC、良好禮儀和行為？」

針對《芝麻街》各集節目內容，湯普森形容「往往就像學校」，但是一所非常好玩、引人入勝的學校。此外，《芝麻街》在美國公共電視公司（PBS）播出，不同社會背景的小孩都能看到，彌補了學校教育的不足。

節目內容多元性且隨時代演進

湯普森指出，《芝麻街》強調多元性，甚至在保守的1970年代美國，節目中就有移民、說西班牙語的角色和有色人種；而《芝麻街》之所以能長青，內容能隨時代演進並融入各類受關注議題是重要因素，例如，原本不忌口的「餅乾怪獸」（Cookie Monster）改為較健康的飲食方式；「厭世奧斯卡」（Oscar the Grouch）也不住在一般垃圾桶了，新家是資源回收桶。

《芝麻街》目前和美國電視頻道HBO合作製作及播映，在美國公共電視公司播出則較HBO稍晚一些，未來會在HBO Max上架。儘管影音平台百家爭鳴，但湯普森認為《芝麻街》所傳達的價值觀「永遠不會過時」。