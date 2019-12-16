71歲娶30歲嫩妻　婚戒王突叫停第9次結婚：她不斷催促我覺得不妥

英國71歲退休娛樂經理人謝潑德（Ron Sheppard）曾經歷過8段婚姻，去年他透過網絡結識到30歲美國女子漢絲（Rose Hans），兩人網戀一年後，雖然仍素未謀面，但對方仍打算成為他第9任妻子，並計劃明年2月結婚；不過，謝潑德最近卻突然改變主意，決定取消這段婚事。

謝潑德由19歲開始結婚，娶過來自不同國家的女子，惟最終均離婚收場，他亦因此獲外界封為「婚戒王」（Lord of the Wedding Rings）。謝潑德稱：「由於我的背景，令我在網絡上受到注目，漢絲是跟我聯絡的眾多女性之一，我們很合得來。」

漢絲今年初在非洲加納（Ghana）完成護士課程，打算遷居到英國及工作：對於兩人的婚事，謝潑德曾謂：「年齡只是個數字，我並不在乎她較我小41歲。我們是絕配，她內外都很漂亮，我知道她會是好伴侶，而且她的護理知識有助照顧我的老年生活，即使過去每段婚姻都存在問題，但這難以阻止我尋找愛情。」

不過謝潑德最近卻改變主意，決定取消婚禮。他說：「我們本應在星期五見面，但我感覺這不適合我，尤其是當你發覺並非真正愛上某個人。她不斷催促我，我內心覺得不妥，因我所追求的愛情一直都不是這樣的。當然，她非常沮喪，本來我預計會收到一封她苦苦哀求的電郵，但最終沒有，她說現時身在加納，無法接電話。至於接下來怎樣做，我想給自己一點時間考慮一下。」

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最長婚姻12年共誕8子女

謝潑德在過去52年來一共度過約40年的婚姻生活，如今育有8名孩子。1966年19歲的謝潑德與瑪格麗特（Margaret）開展第一段婚姻，並誕下3名子女，兩年後離婚；1973年與珍妮特（Jeanette）再婚，但婚姻關係僅維持一年，後來他形容與珍妮特結婚只是一次「商業交易」。

1976年，謝潑德迎娶第三任太太萊斯利（Lesley）並誕下2名兒子，5年後離婚；之後與第四任太太凱蒂（Kathy）結婚4年，二人育有1名女兒。謝潑德與第五任妻子休絲（Sue）結婚11年誕下兩子，1997年休絲決定離開謝潑德。

1999年，謝潑德與第6任妻子烏莎（Usha）結婚，4年後離婚。後來他在泰國曼谷結識了當地女子Wan，可是約8個月後Wan便決定與他離婚返回泰國；翌年謝潑德再選擇亞洲人做妻子，他在菲律賓旅行期間認識了當地女子Weng，但Weng後來指控謝潑德出軌，憤而結束12年夫妻關係，而這是謝潑德最長的一段婚姻。

另外，謝潑德在認識漢絲之前，曾與33歲菲律賓女友克里斯泰爾（Cristel Marquez-Lalic）訂婚；當克里斯泰爾在2017年申請英國簽證被拒後，她立即收拾行李逃婚，但謝潑德認為她另結新歡，並報警以防她試圖非法留在英國。