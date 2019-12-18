黑龍江「赤紅狐狸」影片爆紅　被踢爆偷片調色造假　官媒中伏道歉

早前有人在黑龍江拍到紅狐狸在白濛濛的雪地上，顏色奪目，非常罕見。不過，影片被瘋傳後卻被踢爆是造假，不但影片拍攝的地方不是黑龍江，而是新疆喀納斯，影片亦經過調色，原本影片內的狐狸顏色只是平常的黃色，而非火紅的顏色。多家內地官媒報道及轉載影片，事件被揭造假後，《中新網》周二（17日）公開致歉，承認核實工作不夠嚴格細緻，導致報道的新聞不實。

一段「大興安嶺紅狐」片段在網上走紅，影片中一隻顏色鮮紅的狐狸在雪地中行走。（《人民日報》影片截圖）

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近日，一段「大興安嶺紅狐」片段在網上走紅，影片中一隻顏色鮮紅的狐狸在雪地中行走，隨即引來網民關注。有報道稱，這段視頻是黑龍江省大興安嶺阿木爾林業局森林管護員何喜燕和她的丈夫拍攝的，拍攝時間為本月12日的G331國道3940公里處。

直至12月16日，李先生發現在網絡走紅「紅狐」影片與他日前拍攝的片段非常相似，疑似被盜用。他指「因為工作原因，我經常經過新疆喀納斯去往禾木的這條路。一般在下雪天，會經常在路邊遇到狐狸，我今年就遇到了2、3次了。」

根據李先生的原影片顯示，狐狸毛色是黃色。當時李先生的同事小海（化名）和李一起拍攝，他在7日曾上傳了多個狐狸影片上網，其中有與網傳影片幾乎完全相同的時刻，他指「這個視頻是我們加了濾鏡，網傳的『紅狐』視頻似乎是在這個視頻的基礎上，又調了顏色。」

李先生告訴《北京青年報》記者，他發現影片被盜用後，他和同事們感到憤怒與無奈，「希望能尊重我們這些視頻的拍攝者。如果你覺得我們的視頻好，可以轉載，但是你不能說視頻是你拍的，還把照片的地點給改了。」

李先生的原影片顯示，狐狸毛色是黃色。（網上圖片）

「紅狐」影片引起網民關注並質疑其真偽，阿木爾林業局展開調查，派員到龍河管護區找當事人何喜燕查明真相。據了解，在本月12日，龍河管護區第一管護站管護員何喜燕和家人經G331國道到漠河修車，途中丈夫王志勇下車檢查車輛狀況，上車後他說拍到火狐狸影片，其後發給何喜燕，對方信以為真，轉發到朋友圈。豈料影片被瘋傳，內地傳媒爭相追訪，何喜燕以為影片是真的，還接受採訪，至本月16日有內地記者到家中採訪，王志勇才意識到事件的嚴重性，告訴妻子何喜燕該段狐狸影片是他從網上下載，目的為了讓她走鴻運、發大財，當晚何喜燕亦向傳媒承認錯誤。

影片被揭造假後，原片拍攝者李先生則表示，不打算追究視頻盜用者的責任，「這個視頻沒有用作商業用途，而且當事人是森林管護員，我覺得他們工作也挺辛苦，也挺不容易的，就算了吧。」內地官媒《中新網》公開發表聲明，表示因為核實工作不夠嚴格細緻，導致報道的新聞不實，給廣大網民造成困惑，為此誠摯道歉。

（綜合）