【設計師惡夢】Adobe出檔案匙扣　慘痛心聲變檔案名惹網民共鳴

「記得save，小心down機！」Adobe系列的設計軟件是每位設計師每天都會用到的「搵食工具」，但卻令一眾用家又愛又恨，皆因總要面改完又改的「無限輪迴」工序，而且每每在重要時刻遇上系統故障，令一番心血毀於一旦。外國有公司近日推出以Adobe軟件為主題的匙扣，附錄的檔案名稱全是用家心聲，成為商品的「彩蛋」，引起不少網民共鳴稱要「懲罰」入貨。

外國一間公司推出了以Adobe設計軟件為主題的透明匙扣，檔案名稱完全是設計師的心聲，抵死造型引起共鳴。（Creativkeys官網圖片）

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Creativkeys早前推出了以Adobe設計軟件為主題的透明匙扣，當中包括廣為人知的相片及影片軟件Adobe Photoshop和Premiere Pro，亦有動畫設計軟件如Illustrator、After Effects、Indisign、Dreamweaver，覆蓋各個設計範疇。

匙扣以Adobe的軟件標誌為造型，每個售10.95美元（約85港元），但吸引買家的原因非只是熟悉的標誌，而是匙扣上的鬼馬檔案名稱，如寫上「FINALFINAL」、「final_35」、「test32」及「new3 final finalest final fffuuu_v2.4」等，反映平日上司及客戶要求無限修改的情況。

設計師極怕見到的畫面，就是程式「沒有反應」的視窗，如果變成匙扣隨身攜帶，會否變「辟邪」潮物？（Creativkeys官網圖片）

除了「final又final」，檔名更有用家的哀號心聲，如「為什麽這麽慢？」、「求你不要再死機」等，道盡一眾設計師平日「做到嘔血」但一下子付諸東流的慘痛工作情況，當中更有設計師最怕見到的「沒有反應」視窗，貼地又抵死的設計旋即吸引大批網民落單「懲罰」，大手買入用作送禮自用。

對Adobe沒有共鳴？該公司亦有Microsoft系列匙扣，Microsoft Word及Microsoft Excel應該無人未用過吧？造型同樣是檔案標誌，檔名亦一樣加入抵死心聲如「我連我在做甚麼也不知道」、「我也不知為甚麼但成功了」等，滿足所有文書用家。在公司做到頭昏腦脹的你又會否買一set呢？