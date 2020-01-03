海豹頭部卡排水口　水族館人員被轟強行拉扯頭部致死亡

人命重要，但動物的性命同樣重要！內地遼寧省大連聖亞海洋世界日前有海豹意外死亡，其頭部卡在排水管道動彈不得，呈倒立姿勢狀甚痛苦，惟工作人員下水拯救時，僅徒手強行多次拉扯其尾部，最後海豹宣告不治。有網民拍下經過，惹來保護動物組織及網民質疑工作人員處理不當，導致海豹嚴重受傷，涉事海洋世界則表示會對事件進一步調查，但未有道歉。

海豹倒立卡在排水口，動彈不得相當痛苦。（短片截圖）

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事發在去年12月29日，遼寧省大連「聖亞海洋世界」中，一隻斑海豹被發現頭部卡在池底的排水管道，呈倒立姿勢，疑似被強力水壓吸住頭部，引來不少遊人旁觀，其間池中數隻斑海豹游近同伴，不停在牠身邊游來游去，似乎非常緊張其傷勢。

從網上瘋傳片段所見，一名男性工作人員見狀，便走到水深及胸的池中拯救，他未使用任何工具，僅徒手多次拉扯斑海豹尾鰭，但因排水管吸力太強，他不停拉扯不果，最後需關閉濾水循環系統，斑海豹才成功獲救被救上岸，可惜當時牠已奄奄一息，身上佈滿鮮血，連岸邊地上也佈滿血跡，令人心痛。

涉事海洋世界則表示會對事件進一步調查，但未有道歉。（大連聖亞海洋世界微博圖片）

事後動物保護組織「中國鯨類保護聯盟」質疑海豹死亡屬人為，批評工作人員不專業，導致海豹重傷不治，不少網民亦炮轟工作人員亂救一通，呼籲大眾拒絕看動物表演。

而涉事海洋世界隨後亦發聲明，表示事發在上年12月29日上午11時25分，海豹池一隻小斑海豹因用嘴和爪摳開池底回水防護板，意外被卡，工作人員發現後，已第一時間進行拯救，可惜最後未能挽救。聲明又指將對此事進一步調查。目前海豹池仍正常開放參觀。

（綜合）