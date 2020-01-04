泰男開引擎蓋驚見巨大蜥蜴翻肚睡覺　瞓醒狂掙扎嚇到途人瘋狂尖叫

冬天一到，很多司機開車時都會發現流浪貓躲在車子旁取暖，不過泰國有網民在除夕當天開車出門時，打開引擎蓋看到的並非可愛的小毛孩，而是一隻巨大蜥蜴，這頭超級稀客還呼呼大睡到翻肚，看起來非常「梳乎」，卻嚇得旁觀的途人不斷尖叫。

泰國網民分享照片，只見引擎蓋裏面竟藏着一條逾1米長的巨蜥。（FB「Ake Srisuwan」圖片）

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泰國網民「Ake Srisuwan」近日在facebook分享照片，只見他打開車引擎蓋，裏面竟藏着一條逾1米長的巨蜥，當時他正舒舒服服地睡覺，甚至睡到肚子也翻過來對着和煦的陽光。從上載的影片可見，有專業人員到場將牠移走，其間蜥蜴看到周遭圍着許多人，牠才從睡夢中醒來，並趴在汽車前吐舌及揮動粗壯的長尾掙扎，旁邊圍觀的女子被嚇得瘋狂尖叫，最後專家們合力把蜥蜴抬走。

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帖文引起網上嘩然，不少人都好奇「蜥蜴到底怎麼跑進去的」，亦有網民表示如果開車前見到這不速之客，應該會嚇得立刻跑回家中。樓主則笑言因新年到了，「得到了一次免費汽車檢查的機會」。

（綜合）