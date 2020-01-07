【簡體字？】馬路標示寫成「清水湾」　原是舊式俗字　關鍵在兩點

平時大家坐車有沒有留意到處的路標和馬路上的指示，西貢區議員何偉航近日發展馬路上清水灣的「灣」字被寫成了「湾」，有網民質疑是否改用了簡體字，何偉航亦擔心市民會看得不清楚。不過，原來以前的馬路的確會寫成「湾」，這字其實是「灣」的俗字，但近年馬路上都不會再用俗字的寫法。

西貢區議員何偉航在facebook發文，表示收到居民反映在西貢公路南圍與鄭植之中學之間一段上斜的馬路寫上「清水湾」，他質疑字體是否清晰，並表示會嚴正跟進。（何偉航 fb圖片）

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西貢區議員何偉航在facebook發文，表示收到居民反映在西貢公路南圍與鄭植之中學之間一段上斜的馬路寫上「清水湾」，他質疑字體是否清晰，並表示會嚴正跟進，他其後亦表示已與民政署聯繫，聯絡相關部門跟進。

不少網民一看即質疑馬路上用了簡體字，由於「湾」不是香港常用的寫法，有網民表示看不懂，「完全唔清晰，我唔識第三個字喎」、「清水咩？邊度黎？香港？唔識喎！」

道路硏究社指近年「灣」字已改回標準繁體寫法，舊式俗寫就買少見少喇。（google map圖片）

一直研究香港道路設計的專頁「道路硏究社」則為網民解惑，專頁發文指「湾」其實是「繁體俗字」，與簡體字不同，因為簡體字的「湾」上面的「亦」是向下的兩撇，而馬路上寫的是向內的兩點，而且「二十年前，馬路上嘅『灣』都係咁寫」，專頁更找出1998年杜老誌道天橋交通意外中，當時馬路上就是用這個「湾」字。

專頁解釋，因為以前馬路上的字綫條比較粗，「寫唔到太複雜嘅字」，所以舊式寫法會選用筆劃較少的俗字，而「近年路面文字改用較幼嘅綫條，所以好多地方嘅『灣』字改返標準繁體寫法，舊式俗寫就買少見少喇。」

最後專頁指，雖然這不是簡體字，而是舊式俗字，但他們認為「用返標準繁體寫法最好，始終大家習慣依家個寫法。」

同場加映：簡體字其實好難拆，隨時搞錯！

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