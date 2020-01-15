繁殖能力驚人　好「性」象龜誕800後代　一己之力挽狂瀾免絕種

逾百歲的象龜（學名：Chelonoidis hoodensis）「迪戈」（Diego）來自厄瓜多爾加拉柏戈斯群島（Galápagos Islands又稱達爾文群島）的艾斯潘諾拉島（Española Island），後來輾轉被帶至美國加州聖迭戈動物園（San Diego Zoo），由於牠性慾極其旺盛，交配繁殖能力驚人，過去40多年誕下約800隻象龜後代，幾乎是憑一己之力拯救了整個物種免於滅絕。

上世紀六十年代，艾斯潘諾拉島上只剩下2隻雄性及12隻雌性象龜，但彼此距離遙遠，無法交配繁殖；1976年，聖迭戈動物園決定將園內的象龜迪戈，送到加拉柏戈斯群島內的聖克魯茲島 （Isla Santa Cruz）參加繁殖計劃，與另外14隻象龜在繁殖中心一同努力「造龜」，拯救自身所屬的物種。

由於迪戈精力旺盛，非常喜歡交配，因此在繁殖計劃中發揮「不可替代的作用」。加拉帕戈斯群島國家公園總監卡里翁（Jorge Carrion）說：「迪戈為自己的物種貢獻很大，艾斯潘諾拉島上的象龜數量已回升至約2000隻，這反映牠們可繼續成長及繁殖。」當局估計，現時島上約40%的象龜與迪戈有血緣關係，即大概有800隻。

如今迪戈已可「功成身退」，將在今年3月回到「家鄉」艾斯潘諾拉島過退休生活，現正接受隔離，以防身上帶有不屬於該島的植物種子。

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美國紐約州立大學（State University of New York）環境與森林生物學教授伊布斯（James P. Gibbs）表示，迪戈之所以異性緣特別好，可能與其性格外向有關，「牠的交配習慣比較積極進取，活躍且喜歡發出聲音，因而得到大部分的關注，另外牠特別喜歡在晚上交配，而這完全取決於雌性一方；象龜之間確實存在『人際關係』，只是我們對此所知甚少。」

加拉帕戈斯群島位於厄瓜多爾西面600海里的太平洋，由上百座大小島嶼和岩礁組成，被譽為野生動物天堂，英國自然學家達爾文（Charles Darwin）1835年曾到當地考察並得到重大啟發，促使他後來提出著名的生物進化論。